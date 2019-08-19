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تردد قناة أبوظبي الرياضية HD 1 .. أغسطس 2019 ترددات قنوات KSA SPORT القنوات المجانية الناقلة كبرى البطولات

كتب ندى أيمنفي آخر تحديث
تردد قناة أبوظبي الرياضية HD 1 .. أغسطس 2019 ترددات قنوات KSA SPORT القنوات المجانية الناقلة كبرى البطولات
موعد مباراة الوصل الإماراتي ضد الأهلي السعودي اليوم

تردد قناة أبوظبي الرياضية  من القنوات الناقلة لكأس زايد للأندية الأبطال 2019-2020، فقد حظيت ببحث كثيف خلال الفترة السابقة، حيث تأتي مباريات البطولة العربية محل اهتمام بالغ بكافة البلدان العربية، لذلك أعددنا هذا التقرير عن تردد القنوات التي ستنقل المباريات المتبقية من البطولة العربية.

تردد قنوات أبو ظبي الرياضية على الأقمار الصناعية

دوري الخليج العربي

النجوم.. الجماهير.. الإثارةجميعها عوامل حاضرة في دورينا هذا الموسم..#دوري_الخليج_العربي في موسمه الجديد على #أبوظبي_الرياضية

Gepostet von Abu Dhabi Sports Channels am Sonntag, 26. August 2018

القناةتردد القناةالقمر الصناعيمعامل تصحيح الخطأالقطبيةمعدل الترميز
أبوطبي الرياضية HD112467نايل سات3/4H27500
أبوطبي الرياضية HD212467نايل سات3/4H27500
أبوطبي الرياضية12226نايل سات2/3H27500
أبوطبي الرياضية12226نايل سات2/3H27500
القمر الصناعيالترددمعدل الترميزالقطبيةمعامل تصحيح الخطأ
نايل سات1246727500(h)2/3
نايل سات1222627500(h)3/4
عرب سات1180427500(h)3/4
هوت بيرد1174727500(h)3/4
ياه سات1193827500(h)5/6

تردد أبوظبي الرياضية HD

القمرالترددالاستقطابالترميزالتصحيحالتشفير
Nilesat 101/1027 غربا12467أفقي275002/3مفتوح

تردد قناة السعودية الرياضية KSA بتقنية HD

القمرالترددالاستقطابالترميز
النايل سات12284عمودي27500
العرب سات12149أفقي27500

تردد قناة الرياضية السعودية ksa الرياضية بتقنية SD

القمرالترددالاستقطابالترميز
النايل سات12149أفقي27500
العرب سات12015عمودي27500

تردد قناة الرياضية السعودية ksa الرياضية  الأولى والثانية

الترددالاستقطابمعامل الترميزمعامل تصحيح الخطأ
12248رأسي أو عمودي275003/4

تردد السعودية الرياضية على القمر الصناعي بدر 6

الترددالاستقطابمعدل الترميزالتصحيح
11976عمودي275005/6

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عزيزي القارئ العربي: قدمنا لكم تقرير وافي عن قناة الرياضية السعودية، ونسعد بتعليقاتكم، وفي حال كان لديكم سؤال أو استفسار يمكنكم ترك تعليق بالاستفسارات التي ترغبون في توضيحها ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة وشيقة مع كل ما تقدمه القناة من مباريات وبرامج.

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عن الكاتب

ندى أيمن

محررة صحفية في المواقع الإلكترونية وهواياتي القراءة والإطلاع على كل جديد من العلوم والمعرفة

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