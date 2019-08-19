تردد قناة أبوظبي الرياضية HD 1 .. أغسطس 2019 ترددات قنوات KSA SPORT القنوات المجانية الناقلة كبرى البطولات

تردد قناة أبوظبي الرياضية من القنوات الناقلة لكأس زايد للأندية الأبطال 2019-2020، فقد حظيت ببحث كثيف خلال الفترة السابقة، حيث تأتي مباريات البطولة العربية محل اهتمام بالغ بكافة البلدان العربية، لذلك أعددنا هذا التقرير عن تردد القنوات التي ستنقل المباريات المتبقية من البطولة العربية.

تردد قنوات أبو ظبي الرياضية على الأقمار الصناعية

دوري الخليج العربي النجوم.. الجماهير.. الإثارةجميعها عوامل حاضرة في دورينا هذا الموسم..#دوري_الخليج_العربي في موسمه الجديد على #أبوظبي_الرياضية Gepostet von Abu Dhabi Sports Channels am Sonntag, 26. August 2018

القناة تردد القناة القمر الصناعي معامل تصحيح الخطأ القطبية معدل الترميز أبوطبي الرياضية HD1 12467 نايل سات 3/4 H 27500 أبوطبي الرياضية HD2 12467 نايل سات 3/4 H 27500 أبوطبي الرياضية 12226 نايل سات 2/3 H 27500 أبوطبي الرياضية 12226 نايل سات 2/3 H 27500

القمر الصناعي التردد معدل الترميز القطبية معامل تصحيح الخطأ نايل سات 12467 27500 (h) 2/3 نايل سات 12226 27500 (h) 3/4 عرب سات 11804 27500 (h) 3/4 هوت بيرد 11747 27500 (h) 3/4 ياه سات 11938 27500 (h) 5/6

تردد أبوظبي الرياضية HD

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Nilesat 101/102 7 غربا 12467 أفقي 27500 2/3 مفتوح

تردد قناة السعودية الرياضية KSA بتقنية HD

القمر التردد الاستقطاب الترميز النايل سات 12284 عمودي 27500 العرب سات 12149 أفقي 27500

تردد قناة الرياضية السعودية ksa الرياضية بتقنية SD

القمر التردد الاستقطاب الترميز النايل سات 12149 أفقي 27500 العرب سات 12015 عمودي 27500

تردد قناة الرياضية السعودية ksa الرياضية الأولى والثانية

التردد الاستقطاب معامل الترميز معامل تصحيح الخطأ 12248 رأسي أو عمودي 27500 3/4

تردد السعودية الرياضية على القمر الصناعي بدر 6

التردد الاستقطاب معدل الترميز التصحيح 11976 عمودي 27500 5/6

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