تردد بي ان سبورت نايل سات وعرب سات 2022
قناة بي ان سبورت التي يبحث عن ترددها الكثير من محبي الرياضة وخاصة كرة القدم؛ حيث أن القناة تبث كافة المباريات الهامة مثل مباريات كأس العرب وغيره من مباريات، واليوم من خلال موقع نجوم مصرية سوف نعرض لكم تردد بي ان سبورت نايل سات 2022.
تردد بي ان سبورت نايل سات 2022
للتمكن من إستقبال قناة بي ان سبورت على جهازك من خلال القمر الصناعي نايل سات فعليك إدخال التردد التالي:
|القمر الصناعي
|التردد
|الإستقطاب
|معدل الترميز
|نايل سات
|12606
|أفقي
|27500
تردد بي ان سبورت HD عبر عرب سات
لإستقبال قاة بي ان سبوت على جهازك عبر القمر الصناعي عرب سات فعليك بإدخال التردد التالي:
|القمر الصناعي
|التردد
|الإستقطاب
|معدل الترميز
|عرب سات
|11623
|V
|27492
تردد قناة بي ان سبورت إكسترا عبر نايل سات
بي ان سبورت تفاجئ العرب بطرحها لقناة بي ان سبورت إكسترا ولإستقبالها الآن على جهازك فعليك إدخال التردد التالي:
|القمر الصناعي
|التردد
|الإستقطاب
|معدل الترميز
|نايل سات
|12605
|أفقي
|27500
أهم البطولات والمباريات التي تعرضها بي ان سبورت
تنقل بي ان سبورت عدد كبير جداً من المباريات الهامة والبطولات العالمية ومن أهمها الآتي:
- منافسات كأس العالم.
- بطولات التنس المشهورة.
- دوري الدرجة الأولى الفرنسي.
- الألعاب الأولمبية العالمية.
- دوري أبطال أوروبا.
- منافسات دوري أبطال أفريقيا.
- بطولة الدوري الأوروبي.
- منافسات الدوري الإنجليزي.
- بطولة الدوري الإسباني.
- الكونفدرالية الأفريقية.
- مسابقات بطولة الدوري الإيطالي.