تردد بي ان سبورت نايل سات وعرب سات 2022

قناة بي ان سبورت التي يبحث عن ترددها الكثير من محبي الرياضة وخاصة كرة القدم؛ حيث أن القناة تبث كافة المباريات الهامة مثل مباريات كأس العرب وغيره من مباريات، واليوم من خلال موقع نجوم مصرية سوف نعرض لكم تردد بي ان سبورت نايل سات 2022.

تردد بي ان سبورت نايل سات 2022

للتمكن من إستقبال قناة بي ان سبورت على جهازك من خلال القمر الصناعي نايل سات فعليك إدخال التردد التالي:



القمر الصناعي التردد الإستقطاب معدل الترميز نايل سات 12606 أفقي 27500

تردد بي ان سبورت HD عبر عرب سات

لإستقبال قاة بي ان سبوت على جهازك عبر القمر الصناعي عرب سات فعليك بإدخال التردد التالي:

القمر الصناعي التردد الإستقطاب معدل الترميز عرب سات 11623 V 27492

تردد قناة بي ان سبورت إكسترا عبر نايل سات

بي ان سبورت تفاجئ العرب بطرحها لقناة بي ان سبورت إكسترا ولإستقبالها الآن على جهازك فعليك إدخال التردد التالي:

القمر الصناعي التردد الإستقطاب معدل الترميز نايل سات 12605 أفقي 27500

أهم البطولات والمباريات التي تعرضها بي ان سبورت

تنقل بي ان سبورت عدد كبير جداً من المباريات الهامة والبطولات العالمية ومن أهمها الآتي: