تردد القنوات الناقلة مباراة برشلونة ورايو فاليكو في الدوري الاسباني الجولة الأولى اليوم السبت 13 أغسطس

بدأت يوم الجمعة أولى منافسات الموسم الحالي من الدوري الإسباني، ويليه موعد مباراة برشلونة ورايو فاليكو السبت في اللقاءات الثانية من الدوري على ملعب سبوتيفاي كامب نو في مدينة برشلونة، حيث يشهد هذا اللقاء منافسة قوية وصعبة بين الفريقين في مستهل مشوار الدوري بلقاء مثير وقوي، كما أن الفريق المدريدي يرغب بقوة في بناء إنجاز حقيقي وتابع لما حققه من بطولة في الموسم الماضي، وبداية الموسم الجديد بنتيجة طيبة.

مباراة برشلونة ورايو فاليكو

يترقب جماهير كرة القدم الإسبانية والعالمية موعد مباراة برشلونة ورايو فاليكو في مستهل مشوار بطولة الدوري الإسباني، السبت الموافق 13 أغسطس 2022، ضمن لقاءات اليوم الثاني من البطولة، حيث يأمل خلال هذا اللقاء القوي الفريق الكتالوني محو الآثار السيئة التي خلفها خلال الموسم الماضي، في حين يطمح نادي برشلونة إلى إنهاء مشوار السيزون الجديد بنتيجة ملائمة مع تاريخ إنجازاته.

موعد مباراة برشلونة ورايو فاليكو

من المقرر إقامة افتتاحية مباراة البارسا في مستهل الدوري الإسباني الجديد في التوقيتات التالية:

غدا السبت في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مدينة القاهرة.

وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت السعودية.

بينما في تمام الساعة السابعة بتوقيت غرينتش.

تردد القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ورايو فاليكو

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت الفضائية إطلاق بث مباشر على القمر الصناعي نايل سات، يغطي كافة أحداث ومباريات الدوري الإسباني على جميع قنوات التابعة إلى شبكة بي إن سبورت.

وذلك من خلال الترددات التالية:

القناة beIN sports معامل تصحيح الخطأ 3/4 تردد القناة الثانية 11054 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500

القناة beIN sports HD 1 التردد 11013 الاستقطاب أفقي القمر الصناعي نايل سات معدل الترميز 27500

القناة beIN sports HD 1 premium التردد 11013 معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 2/3

تاريخ مواجهات بالفريقين

حقق برشلونة الإسباني الفوز على نظيره فيما يقرب من 24 مباراة، بينما استطاع رايو فاليكو الفوز في 6 لقاءات فقط، وخيم التعادل بينما على 8 مباريات.

وعلى مستوى الأهداف التي حققها الفريقين، استطاع البارسا من تحقيق 114 هدف بينما سجل نظيره رايو فاليكو 35 هدف.