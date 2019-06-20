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تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر و الكونغو المفتوحة في كاس الامم الافريقية مصر ٢٠١٩

كتب ياسينفي آخر تحديث
تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر و الكونغو المفتوحة في كاس الامم الافريقية مصر ٢٠١٩
تردد القنوات الناقلة لكاس أمم أفريقيا 2019

ستنطلق ثاني مباريات الفراعنة في كاس الامم الافريقية مصر ٢٠١٩ خلال ساعات في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية، ضد المنتخب جمهورية الكونجو، حيث يبحث الملايين المحبة للمنتخب عن تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو ، وذلك من اجل متابعة المباراة على الهواء مباشرة، حيث سننقل لكم جميع القنوات المفتوحة والمجانية، التي سوف تنقل هذا الحدث الهام، حيث يمكنكم متابعة الماتش بشكل مجاني وحصري على الأقمار الصناعية المختلفة وبتقنية الاتش دي ، من خلال هذا التقرير سوف نضع لحضراتكم جميع الترددات القنوات المفتوحة الناقلة للقاء المرتقب بين المنتخب المصري ضد المنتخب جمهورية الكونجو فرجاء تابعونا .

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر و جمهورية الكونجو المفتوحة

تردد قناة irib tv3 على عربسات
القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير
Arabsat 2C/2D/3A 26 شرقا 11881 أفقي 27500 3/4 مفتوح
Arabsat 2C/2D/3A 26 شرقا 11900 عمودي 27500 3/4 مفتوح
Intelsat 902 62 شرقا 11555 عمودي 30000 3/4 مفتوح

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجمهورية الكونجو

تردد قناة trt 1 hd على القمر التركي
القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير
Turksat 1C 42 شرقا 11054 عمودي 30000 3/4 مفتوح
Eutelsat W3 7 شرقا 11637 أفقي 30000 3/4 مفتوح

القنوات الناقلة لمباراة مصر القادمة ضد جمهورية الكونجو

Sport 1 Hungary
Sport 1 Czechia
Arena Sport 3
beIN SPORTS HD 1
beIN SPORTS HD 2
beIN SPORTS HD 1 FR
Arena Sport 2 HD Cro
Canal + Sport 1 Afrique
beIN SPORTS MAX 2 HD AR
beIN SPORTS MAX 1 HD AR
Eurosport 2 Spain

Sport 1 Hungary
Sport 1 Czechia
beIN SPORTS HD 1 FR
Canal + Sport 1 Afrique
beIN SPORTS MAX 2 HD AR
beIN SPORTS MAX 1 HD AR
Eurosport 2 Spain
تايم سبورت (بث أرضي)

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عن الكاتب

ياسين

تعتبر مهنة الكاتب في موقع نجوم مصرية والذي يعتبر الموقع الأول عربيا، من اهم الهويات التي احبها ، فأنني أقوم يوميا باختيار اهم الأحداث الهامة التي احب أن أناقشها وأقوم بإعادة صياغتها، حيث لدي الخبرة في اختيار أفضل المقالات وبجميع المجالات سواء كانت البحثية أو الخبرية ، متابعينا في كل مكان حول العالم يمكنكم الوصول إلي الخبر في اسرع وقت ممكن بداخل هذا السرح الكبير ، نتمنى لكم وقت سعيد معانا .

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