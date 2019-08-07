تردد القنوات الناقلة لبطولة غرب آسيا 2019 وموعد مباراة السعودية والبحرين

ما هو تردد القنوات الناقلة لبطولة غرب آسيا 2019 وما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية والبحرين على الهواء مباشرة في غرب آسيا مساء اليوم الأربعاء الموافق السابع من شهر أغسطس، والقنوات الناقلة لبطولة غرب آسيا هي قنوات رياضية عربية مفتوحة مجانية، وتقام مباريات بطولة غرب آسيا بالعراق وتحديدا في مدينتين كربلاء وأربيل بدأت البطولة رسميا من 30 يوليو 2019، على ان تكون المباراة النهائية يوم 14 أغسطس 2019، ويشارك في البطولة تسعة منتخبات من أعضاء اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، قسمت القرعة تلك المنتخبات على مجموعتين، المجموعة الأولى بها خمسة منتخبات، والثانية أربعة.

تردد القنوات الناقلة لبطولة غرب آسيا 2019 (مباراة السعودية والبحرين)

كما ذكرنا من قبل كل الجماهير ستتمكن من مشاهدة بطولة غرب آسيا عبر قنوات مفتوحة مجانية فضائية،وتلك القنوات الفضائية الرياضية المفتوحة هي: القناة الكويتية الرياضية، والقناة الأردنية الرياضية، وتذيع قناة فلسطين الرياضية مباريات منتخب فلسطين في غرب آسيا، ويقضي نظام البطولة، على أن تقام بين منتخبات المجموعة الأولى والمجموعة الثانية دوري من دور واحد، يصعد بنهاية الجولات الأربعة في المجموعة الأولى والجولات الثلاثة في المجموعة الثانية بطل كل مجموعة للمباراة النهائية والتي تقام يوم 14 أغسطس الجاري، والمجموعتين هما:

المجموعة الأولى: العراق، سوريا، فلسطين، اليمن، لبنان.

المجموعة الثانية: السعودية، الكويت، البحرين، الأردن.