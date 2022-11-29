تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم 2022 قناة بين سبورت bein Sports HD والكأس اكسترا 1

تصدر تردد قناة الكأس المفتوحة 1 على النايل سات والعرب سات وتردد قناة بين سبورت الرياضية المفتوحة bein Sports قائمة بحث الكثير من عشاق الساحرة المستديرة في مصر والسعودية ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كونهما الناقل الحصري لمباريات كأس العالم 2022، خاصة بعد اشتعال المنافسة بين المنتخبات المشاركة في مونديال قطر لكرة القدم في دور المجموعات ومخالفة التوقعات في الكثير من نتائج المباريات وعلى رأسها مباراة السعودية والأرجنتين والتي انتهت بهزيمة راقصي التانغو الجولة الأولى بالمونديال للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتها، وهزيمة الماكينات الألمانية من اليابان، ما جعلنا نرصد تردد القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم 2022.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم 2022

نستعرض لكم في هذا التقرير تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات بطولة كأس العالم قطر 2022 ضمن الخدمات المتنوعة لموقع “نجوم مصرية” في إطار حرصنا على تقديم خدمة مميزة لمتابعينا في كافة أنحاء الدول العربية.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان شبكة قنوات بين سبورت الرياضية القطرية bein Sports الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نقل 22 مباراة مجانا بدون تشفير بالتنسيق مع شبكة قنوات الكأس الرياضية.

وأوضحت الشبكة أن المباريات المجانية موزعة كالتالي:-

17 مباراة من دور المجموعات.

4 مباريات من دور ثمن النهائي.

مبارياتين من دور ربع النهائي.

مباراتي نصف نهائي كأس العالم قطر 2022.

نهائي كأس العالم.

تردد قناة الكأس المفتوحة 1 نايل سات

القمر الصناعى: نايل سات.

التردد: 11919.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة الكأس القطرية عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12245.

الاستقطاب: رأسي

معدل الترمير: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة الكاس extra one سهيل سات

القمر الصناعي: سهيل سات.

التردد: 10770.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة bein Sports HD 1 على نايل سات

تردد قناة بين سبورت 1 : 11054

القمر الصناعي على قناة بين سبورت 1: نايل سات

الاستقطاب قناة بين سبورت 1: أفقي

معدل الترميز قناة بين سبورت 1 : 27500

معامل تصحيح الخطأ قناة بين سبورت 1 : 3/4.

قناة bein Sports HD 1 على عرب سات