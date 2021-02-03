تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل على النايل سات

أعلنت شبكة قنوات “بي إن سبورتس – beIN Sports” و”الكأس القطرية”، عن نقل مباراة الأهلي المصري والدحيل القطري في دور ربع نهائي كأس العالم للأندية، عبر قناتها المفتوحة.

وهي المباراة التي تقام غدًا الخميس، في الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، على استاد المدينة التعليمية، بمدينة الريان في قطر

وفي هذا السياق يقدم لكم موقع “نجوم مصرية” تردد القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة على النايل سات:

تردد قناة beIN Sports HD

تردد قناة الكأس القطرية

يشارك الأهلي في البطولة ممثلًا لإفريقيا بعد حصوله على لقب دوري الأبطال أمام الزمالك في نوفمبر الماضي، بينما يشارك الدحيل القطري في البطولة ممثلًا لقطر الدولة المنظمة للبطولة.

وهي البطولة التي تقام بدولة قطر في الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري، بعد تأجيلها بسبب انتشار فيروس كورونا بعد أن كان مقرر إقامتها في ديسمبر الماضي.

وأسفرت القرعة عن وقوع الأهلي المصري مع الدحيل القطري، وتايجرز أونال المكسيكي مع أولسان هيونداي الكوري، في دور ربع النهائي، والفائز من المباراة الأولى يواجه بايرن ميونخ، والفائز من المباراة الثانية يواجه بطلل أمريكا الجنوبية، في دور نصف النهائي.