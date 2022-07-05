تردد أون تايم سبورت 1 الجديد 2022 بجودة عالية HD

تردد أون تايم سبورت 1 الجديد من اهم الترددات التي يتابعها عشاق ومتابعي الساحرة المستديرة في مصر والعالم العربي وتعتبر قنوات أون تايم سبورت من اهم القنوات الرياضية في جمهوريه مصر العربية حيث تقدم عدد من البطولات المحلية وغيرها من البطولات بالإضافة إلى مباريات كاس مصر مباريات الدوري الممتاز وكاس رابطه كره القدم المصرية للمحترفين.

تردد أون تايم سبورت 1 الجديد

ويأتي عرض القناه لكل هذه البطولات سببا في زيادة الإقبال عليها من قبل الجماهير وزيادة معدلات البحث حول تردد قناة أون تايم سبورت، ويتابع الجَمهور على مدار الساعة المباريات التي تعرضها القناه بالإضافة إلى عدد من البرامج الحوارية الموجودة عليها حيث تمتلك القناه مجموعه من الإعلاميين والمحللين الرياضيين الذين يقدمون خبراتهم وأرائهم على مدار الساعة في تحليل المباريات الهامة والأخبار الخاصة بالرياضة المصرية والعالمية.

أون تايم سبورت بث مباشر تردد

ولا تتوقف قناه أون تايم سبورت على عرض المباريات في كره القدم فقط وأنما عرض المباريات في العديد من الألعاب الرياضية في مصر وتبث القناه على القمر الصناعي نايل سات ويمكن تثبيتها على التلفزيون بطريقة سهلة وبسيطة.

تردد قناة أون تايم سبورت 1 على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 10853

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

الدرجة 7.3 غرب

تردد قناة أون تايم سبورت 2

على القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة أون تايم سبورت 3

على القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12303

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ ⅚

تردد قناة أون تايم سبورت 3

القمر الصناعي: نايل سات

التردد الأرضي (التماثلي): UHF 9

التردد الأرضي (الرقمي): UHF 32

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