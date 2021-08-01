ترددات القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة منتخب مصر وألمانيا كرة يد

يستعد منتخب مصر لكرة اليد للقاء منتخب ألمانيا الوطني في ختام مرحلة الأدوار التمهيدية من منافسات كرة اليد للرجال بأولمبياد طوكيو 2021 تمهيداً لعبور مرحلة المجموعات نحو الدور ربع النهائي من البطولة، ولا يزال اسم المنتخب الذي سيواجه الفراعنة في الدور ربع النهائي مجهولاً وسيتوقف ذلك على آداء منتخب مصر امام ألمانيا في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات والتي من شأنها ان تٌعلي ترتيب المنتخب المصري ليكون في المركز الثالث على أفضل تقدير، وبذلك تكون مواجهة الدور ربع النهائي وجبة سائغة بالنسبة للمنتخب المصري.

وبعد تأهله للدور ربع النهائي من بطولة أولمبياد طوكيو لكرة اليد فئة الرجال يتفاجأ منتخب مصر بأن عليه تجاوز المنتخب الألماني أولاً، ذلك المنتخب العنيد صاحب أحد أعلى الترتيبات على السلم العالمي بالنسبة لكرة اليد، وتأهل مصر للأدوار الاقصائية محسوم أصلاً منذ المباراة السابقة للمنتخب أمام فريق البحرين الوطني والذي خسر من الفراعنة بنتيجة بلغت 30 نقطة مقابل 20، ويحتاج المنتخب المصري للانتصار على المنتخب الألماني العنيد أولاً لتسهيل مهمته في الأدوار الاقصائية، ويُذكر أن لقاء منتخب مصر في الأدوار الاقصائية بمنتخب آخر مرتبط بنتيجته أمام منتخب ألمانيا، وفي حالة عبوره المنتخب الألماني يمكن للمنتخب المصري أن يلتقي بأحد المنتخبات التي تحتل المركز الخامس أو الرابع في مجموعتها، ويمنح الانتصار على منتخب ألمانيا الفراعنة إمكانية ملاقاة منتخب يحتل ترتيباً ادنى من ترتيب منتخب مصر في مجموعتهم.

وكان منتخب مصر قد قدم آداءً أكثر من رائع أمام منتخبات مجموعته التي تضم كل من السويد والدنمارك طرفي النهائي في مونديال اليد الذي أقيم مطلع العام الجاري في مصر، وتضم مجموعة الفراعنة أيضاً منتخب اليابان ممثل الدولة المضيفة للأولمبياد، ويمثل منتخب اليابان احد اقوى المنتخبات الآسيوية وتأهل منتخب مصر من مجموعة تضمه ومنتخبات السويد والدنمارك يعد أمراً تاريخياً لن تنساه جماهير كرة اليد المصرية، ويحتل منتخب مصر حالياً المركز الرابع في مجموعته خلف كل من السويد والدنمارك وألمانيا، وفي السطور التالية نقدم لكم القنوات التي ستنقل لقاء منتخب مصر وألمانيا يوم الثلاثاء.

تقام مباراة منتخب مصر ضد المانيا يوم الثلاثاء الموافق 3 أغسطس في العاصمة اليابانية طوكيو في تمام الساعة الثانية إلا ربع ظهراً بتوقيت القاهرة، 2:45 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتنقل قنوات بي ان سبورت اللقاء في المواعيد المحددة أعلاه لأنها الناقل الحصري لمنافسات الأولمبياد الياباني باللغة العربية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتنقل قنوات بي ان اكسترا اللقاء بشكل مفتوح ومجاني.

تردد قناة بي ان اكسترا: