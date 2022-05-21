ترددات القنوات الرياضية على النايل سات 2022

يبحث الأشخاص علي محركات البحث، عن الترددات للقنوات الرياضية المجانية علي القمر الصناعي النايل سات، وفي الموضوع التالي قمنا بجمع عدد كبير من ترددات القنوات الرياضية المجانية، وبجودة عالية ودون تشويش علي القمر الصناعي النايل سات.

ترددات القنوات الرياضية 2022

• BeIN SPORTS HD قناة 🇶🇦

تردد 11054 H 27500.

• BeIN SPORTS NEWS HD قناة 🇶🇦

تردد 12604 H 27500.

• Alkass 1/2/4 HD قناة 🇶🇦

Alkass 3 HD 🇶🇦 مفتوحة مؤقتا.

تردد 11919 H 27500 حاليا.

تردد 10834 V 27500 قريب.

تردد 11526 H 27500 SD.

تردد 11411 H 30000 HD.

AD Sports 3 HD قناة 🇦🇪

تردد 11526 H 27500.

• AD Sports 4 HD قناة 🇦🇪

تردد 11373 H 27500.

تردد 11526 H 27500.

• Yas Sports HD قناة 🇦🇪

تردد 11411 H 30000.

DUBAI SPORTS 1 HD قناة 🇦🇪

DUBAI RACING 1 HD قناة 🇦🇪

تردد 12322 V 30000 حاليا.

تردد 11258 H 27500 قريب.

• Dubai Racing 2/3 🇦🇪 قناة

تردد 11096 V 27500.

• Sharjah Sport SD/ HD قناة 🇦🇪

تردد 11013 V 27500.

• KSA Sports 1/2/3 قنوات 🇸🇦

تردد 12149 H 27500 SD.

تردد 12284 V 27500 HD.

• KSA Sports 4 HD قناة 🇸🇦

تردد 12284 V 27500.

• Saudi 24 Sport HD قناة 🇸🇦

تردد 12562 V 27500.

• Kuwait Sports 1/2 HD قناة 🇰🇼

تردد 11054 V 27500.

• Oman Sport HD قناة 🇴🇲

تردد 12130 V 27500.

• Jordan Sport قناة 🇯🇴

تردد 11958 H 27500 SD.

تردد 12399 V 27500 HD.

• Iraqia Sport HD قناة 🇮🇶

تردد 12562 H 27500.

• Shabab Sport HD قناة 🇮🇶

تردد 11137 V 27500.

• Alrabiaa Sport HD قناة 🇮🇶

تردد 12604 V 27500.

تردد 10719 V 27500.

• Palestine Sport HD قناة 🇵🇸

تردد 12645 H 27500.

• Arryadia قناة 🇲🇦

تردد 11474 V 27500 SD

تردد 11514 V 27500 HD.

• EL HEDDAF TV قناة 🇩🇿

تردد 10922 V 27500.

• Libya Sport قناة 🇱🇾

تردد 11766 H 27500 SD.

تردد 12303 H 27500 HD.

•ONTIME SPORTS2 SD/ HD قناة 🇪🇬

تردد 11862 V 27500.

• ONTIME SPORTS3 SD/ HD قناة 🇪🇬

تردد 12303 H 27500.

• Nile Sport قناة 🇪🇬

تردد 11843 H 27500.

• Al Ahly TV SD/ HD قناة 🇪🇬

تردد 11747 V 27500.

• Zamalek TV قناة 🇪🇬

تردد 12092 V 27500 SD.

تردد 11747 V 27500.

• قناة 🇪🇬Alhilal TV

تردد 12207 V 27500.