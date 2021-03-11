ترتيب هدافي الدوري المصري اليوم الخميس 11-3-2021

يقدم لكم موقع “نجوم مصرية” جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز لموسم 2020 / 2021، وفقًا لنتائج آخر المباريات التي خاضتها الفرق المشاركة بالبطولة.

الجدير بالذكر أن الدوري المصري الممتاز، يشارك به 18 فريق، وأقيمت أول نسخة منه في موسم 1948 / 1949، والتي فاز بها النادي الأهلي، الذي يعتبر أكثر الأندية تتويجًا بالدرع بواقع 42 لقب، ويليه نادي الزمالك بـ 12 لقب فقط.

ويعتبر حسن الشاذلي، نجم الترسانة هو أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في تاريخ الدوري المصري بواقع 173 هدفًا، حيث أنه مازال يتصدر قائمة نادي المائة حتى الآن، ويليه حسام حسن 168 هدفًا بقميص أندية “الأهلي، والزمالك، والمصري، والترسانة”.

وكان السيد الضظوي، لاعب نادي المصري البورسعيدي، هو هداف أول موسم بالدوري المصري عام 1948 / 1949، برصيد 15 هدفًا، ويعتبر عبد الله السعيد، لاعب نادي بيراميدز، هو آخر هداف للدوري المصري، الموسم الماضي 2019 / 2020، برصيد 17 هدف.

وإليكم جدول ترتيب هدافي الدوري المصري: