ترتيب هدافي الدوري المصري اليوم الخميس 11-3-2021

بواسطة أسامة مقلد

يقدم لكم موقع “نجوم مصرية” جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز لموسم 2020 / 2021، وفقًا لنتائج آخر المباريات التي خاضتها الفرق المشاركة بالبطولة.

ترتيب هدافي الدوري المصري اليوم الخميس 11-3-2021

الجدير بالذكر أن الدوري المصري الممتاز، يشارك به 18 فريق، وأقيمت أول نسخة منه في موسم 1948 / 1949، والتي فاز بها النادي الأهلي، الذي يعتبر أكثر الأندية تتويجًا بالدرع بواقع 42 لقب، ويليه نادي الزمالك بـ 12 لقب فقط.

ويعتبر حسن الشاذلي، نجم الترسانة هو أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في تاريخ الدوري المصري بواقع 173 هدفًا، حيث أنه مازال يتصدر قائمة نادي المائة حتى الآن، ويليه حسام حسن 168 هدفًا بقميص أندية “الأهلي، والزمالك، والمصري، والترسانة”.

قد يهمك:

وكان السيد الضظوي، لاعب نادي المصري البورسعيدي، هو هداف أول موسم بالدوري المصري عام 1948 / 1949، برصيد 15 هدفًا، ويعتبر عبد الله السعيد، لاعب نادي بيراميدز، هو آخر هداف للدوري المصري، الموسم الماضي 2019 / 2020، برصيد 17 هدف.

وإليكم جدول ترتيب هدافي الدوري المصري:

ترتيب هدافي الدوري المصري اليوم الخميس 11-3-2021
ترتيب هدافي الدوري المصري اليوم الخميس 11-3-2021
Avatar of أسامة مقلد
أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013.
المشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016.
المشاركة في كتابة حلقات برنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017.
المشاركة في كتابة حلقات مسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017.
مؤلف مسرحية "بيت العز" التي فازت بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" يوليو 2019.


قد يعجبك أيضاً
أخبار الرياضة

يوفنتوس يرد على شائعات رحيل رونالدو

أخبار الرياضة

تقارير: يوفنتوس يريد ما لا يقل عن 34.65 مليون دولار مقابل بيع عقد لاعبه كريستيانو…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.