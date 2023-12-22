ترتيب هدافي الدوري السعودي.. كريستيانو رونالدو يستعيد الصدارة وميتروفيتش وصيفا

أسدل الستار على مباريات اليوم الجمعة الموافق 22 من ديسمبر 2023، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر دوري روشن السعودي، والتي شهدت استمرار تصدر الهلال لجدول ترتيب المسابقة.

وانتزع الأهلي فوزا عريضا على حساب الحزم بأربعة أهداف دون رد، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة دوري روشن السعودي، بينما فاز فريق الأخدود على الشباب، بهدف دون رد، في الدوري السعودي.

وحقق النصر فوزا ثمينا على الاتفاق بثلاثة أهداف دون رد، لينفرد كريستيانو رونالدو بوصافة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، خلف الهلال المنصدر.

رونالدو يستعيد صدارة ترتيب هدافي دوري روشن

ونجح الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو، في استعادة صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي، بعد الهدف الذي سجله في شباك الاتفاق.

وأحرز كريستيانو رونالدو هدف النصر الثالث أمام الاتفاق من ركلة جزاء، ليرفع رصيده إلى 17 هدفًا، من بينهم 4 أهداف من ركلات جزاء.

1- كريستيانو رونالدو “النصر” برصيد 17 هدفًا.

2- ألكسندر ميتروفيتش “الهلال” برصيد 16 هدفًا.

3- جورج كيفين نكودو “ضمك” برصيد 14 هدفًا.

4- فراس البريكان “الأهلي والفتح” برصيد 11 هدفًا.

5- أندرسون تاليسكا “النصر” برصيد 10 أهداف.

6- كريم ينزيما “الاتحاد” برصيد 9 أهداف.

7- بيرنارد مينساه “الطائي” برصيد 9 أهداف.

8- مالكوم دي أوليفيرا “الهلال” برصيد 9 أهداف.

9- سالم الدوسري “الهلال” برصيد 9 أهداف.

10- مالكوم دي أوليفيرا “الهلال” برصيد 9 أهداف