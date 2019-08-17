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ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2019-2020.. قائمة الهدافين بالبريميرليج.. ننتظر صلاح

كتب محمد عطا اللهفي آخر تحديث
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2019-2020.. قائمة الهدافين بالبريميرليج.. ننتظر صلاح
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2020

ننشر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2019-2020 “البريميرليج” والذي يضم أهم وأفضل المهاجمين على مستوى العالم، وتشهد قمة ترتيب الهدافين بالبريميرليج 2020 منافسة قوية جدا منذ الأسبوع الأول، ويبدو أنها ستستمر بقوة حتى الأسبوع الأخير من الدوري، لاعبنا العربي المصري ونجم ليفربول “محمد صلاح” يتنافس ليكون هداف الدوري الإنجليزي 2020، ليفوز بالحذاء الذهبي لثالث عام على التوالي، يذكر أن صلاح فاز بالجائزة منفردا الموسم قبل الماضي، وتقاسمها الموسم الماضي مع زميله بالفريق سااديو ماني.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2020 قائمة الهدافين بالبريميرليج

بدأ محمد صلاح نجم ليفربول بقوة وسجل هدف في الأسبوع الأول من الدوري الإنجليزي في شباك نوريتش سيتي، لكنه لم يستطيع التسجيل أمام ساوثهامبتون في الأسبوع الثاني، رحيم سترلينج ومن أول أسبوع يبدو أنه سيكون أهم نجوم الدوري الإنجليزي، وأحد المرشحين وبقوة للفوز بالمركز الأول في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2020، وهناك نجم ظهر بقوة في أول أسبوعين وهو تيمو بوكي نجم فنلندا ونادي نوريتش سيتي.

من المرتقب أن تنحصر المنافسة على قمة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2020 بين: محمد صلاح وساديو ماني من ليفربول، رحيم سترلنج وأجويرو من مانشستر سيتي، راشفورد من مان يونايتد، هاري كين من توتنهام، مارسيال من مانشستر يونايتد، وجيرو وابراهام من تشيلسي، أوباميانج من أرسنال.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2020 قائمة الهدافين
المركزاللاعبالناديعدد الأهداف
1رحيم سترلنجمانشستر سيتي4
2بوكينوريتش4
3آشلي بارنسبيرنلي3
4ماركوس راشفوردمانشستر يونايتد2
5أوباميانجأرسنال2
6هاري كينتوتنهام2
7سيرجيو أجويرومانشستر سيتي2
8محمد صلاحليفربول1

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عن الكاتب

محمد عطا الله

محمد عطا الله بكالورويس التجارة جامعة الاسكندرية، مدون سكندرى ومحرر للأخبار فى موقع نجوم مصرية، الحياد والوسطية اسلوبنا وصول المعلومة والخبر الى متابعنا بصورة مبسطة وشيقة، الاهتمام بالمحتوى المميز والجيد، الهوايات: أعشق السيارات الألمانية mercedes , BMW، كما أعشق السفر والرحلات السياحية حول العالم من أفضل الوجهات السياحية دبى ولندن.

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