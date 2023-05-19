ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل بدء مباريات الجولة ال35

يسعى كل لاعب مشارك بال لا ليغا من أجل أن يحصل على لقب هداف الدوري الإسباني قبل أن تبدأ منافسات الجولة الخامسة والثلاثين، حيث من المقرر أن تبدأ منافسات الأسبوع الجديد في يوم الجمعة الموافق 19 مايو بمباراة تجمع بين نادي “قادش” أمام نظيره من نادي “بلد الوليد”، حيث ستبدأ صفارة بداية المباراة في الساعة 10 بتوقيت القاهرة والسعودية.

مازال يحافظ لاعب نادي برشلونة “ليفاندوفسكي” على صدارة ترتيب هدافي الدوري الذي سجل لفريقه 21 هدف، بينما يتواجد في المركز الثاني “كريم بنزيما” لاعب نادي ريال مدريد الذي سجل 17 هدف، وجاء في المركز الثالث “خوسي لويس” لاعب نادي إسبانيلول الذي سجل لفريقه 15 هدف، ويأتي تاليه لاعب نادي خيتافي وهو “أنيس أونال” الذي سجل 14 هدف، وجاء في المركز الخامس “أنطوان جريزمان” لاعب نادي أتليتكو مدريد الذي سجل 13 هدف، مثلما سجل “فيدات موريكي” لاعب نادي ريال مايوركا 13 هدف لصالح فريقه، ويتواجد في المركز السابع لاعب نادي ريال بيتيس وهو “بورخا إيغليسياس” الذي سجل لناديه 13 هدف، مثلما سجل “ألفارو موراتا” لاعب نادي أتليتكو مدريد 13 هدف لمصلحته، المركز التاسع يتواجد “أياغو إسباس” لاعب نادي سيلتا فيغو الذي سجل لناديه 12هدف، ويتواجد في المركز الأخير “فينسيوس جونيور” لاعب نادي ريال مدريد الذي سجل لفريقه 10 أهداف.