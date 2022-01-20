ترتيب منتخب الجزائر في المجموعة الخامسة في كأس الأمم الأفريقية

يواجهه منتخب الجزائر اليوم الأربعاء منتخب كوت ديفوار في الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية ونقدم لكم في هذا المقال ترتيب المجموعة الخامسة في بطولة كأس الأمم الأفريقية على النحو الآتي.

جدول ترتيب مجموعة المنتخب الجزائري

المركز الأول :( منتخب ساحل العاج برصيد 4 نقاط)

جاء في صدارة جدول ترنيب المجموعة الخامسة منتخب ساحل العاج برصيد 4 نقاط فالعب منتخب ساحل العاج مبارتين فاز في مباراة وتعادل في مباراة فكانت المباراة الأولى له أمام منتخب غينيا الاستوائية وانتهت المباراة بفوز منتخب ساحل العاج بهدف مقابل لا شيء اما المباراة الثانية فكانت أمام منتخب سيراليون وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل منهم ليحتل منتخب ساحل العاج صدارة المجموعة.

المركز الثاني :( منتخب غينيا الاستوائية برصيد ثلاث نقاط)

ويحتل المركز الثاني في المجموعة منتخب غينيا الاستوائية برصيد ثلاث نقاط فالعبت غينيا الاستوائية مبارتين وتلقت الخسارة في الجولة الأولى أمام منتخب ساحل العاج وانتهت المباراة بفوز منتخب ساحل العاج بهدف مقابل لا شيء وفي الجول الثانية حقق منتخب غينيا الاستوائية الفوز أمام منتخب الجزائر ليحصد منتخب غينيا الاستوائية ثلاث نقاط غاليه ويحتل بها المركز الثاني في المجموعة.

المركز الثالث : ( منتخب سيراليون برصيد نقتطين )

وجاء في المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الخامسه منتخب سيراليون برصيد نقتطين وحقق منتخب سيراليون التعادل في المبارتين التي خاضهم حيث انتهت اول مباراة له وكانت أمام منتخب الجزائر بالتعادل السلبي وانتهت المباراة الثانية له بالتعادل أيضاً وكانت المباراة أمام منتخب ساحل العاج وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل منهم يحتل منتخب سيراليون المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الخامسة.

المركز الربع : ( منتخب الجزائر برصيد نقطة )

جاء في المركز الربع في المجموعة الخامسة المنتخب العربي حامل لقب كأس امم افريقيا وهو المنتخب الجزائري برصيد نقطة واحدة فالعبت الجزائر مبارتين كانت أول مباراة أمام منتخب سيراليون وانتهت المباراة بالتعادل السلبي أما المباراة الثانية فكانت أمام غينيا الاستوائية وانتهت المباراة بفوز منتخب غينيا الاستوائية بهدف مقابل لا شيء ويسعى منتخب الجزائر للفوز في المباراة المتبقية له يذكر أن صعد حثي الان منتخبين عربياً وهما منتخب مصر الذي احتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة ومنتخب المغرب الذي احتل المركز الأول في المجموعة الثالثة.