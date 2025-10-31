أخبار الرياضة

ترتيب محمد صلاح بجائزة الحذاء الذهبي لموسم 2024-2025

آياتي خيري

تواجد الفرعون و النجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي في المركز الثالث بقائمة جائزة الحذاء الذهبي لموسم 2024-2025، والتى يتصدرها الفرنسي كيليان مبابي تكريمًا له كأفضل هداف فى أوروبا خلال الموسم الماضي.

جاءت هذه الجائزة بعدما أحرز كيليان مبابي 31 هدفًا فى الدوري الإسباني مع ريال مدريد، متفوقًا على فيكتور جيوكيريس لاعب سبورتنج لشبونة ومحمد صلاح فى الترتيب النهائي، وجاء المصرى عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي فى المركز الثامن برصيد 22 هدفا.

وقال تقرير صادر عن موقع “تريبونا”، في نسخته بالفرنسية، أن مراسم التسليم ستقام اليوم الجمعة في إحدى القاعات الخاصة بملعب “سانتياجو برنابيو”.

ومن المعروف للجميع أن الحذاء الذهبي يقدم من قبل رابطة وسائل الإعلام الرياضية الأوروبية، علماً بأن هذا الإنجاز يُضاف إلى تتويج مبابي بجائزة “بيتشيتشي” كأفضل هداف فى الدوري الإسباني خلال موسمه الأول فى إسبانيا، حيث أنهى الموسم برصيد 44 هدفًا فى جميع المسابقات، وهو الأعلى في مسيرته حتى الآن.

