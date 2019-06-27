ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد نتائج مباريات الجولة الثانية فى كأس الأمم الأفريقية

تصدرت مصر قمة المجموعة الأولى بعد نتائج مباريات الجولة الثانية فى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً فى مصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو 2019 فى المجموعة التى تضم منتخبات مصر وزيمبابوي والكونغو الديمقراطية، وأوغندا.

كانت مباريات الجولة الأولى فى مباريات المجموعة قد أسفرت عن فوز مصر فى مباراة الافتتاح على زيمبابوي بهدف نظيف أحرزه محمود حسن تريزيجيه، بينما فاز منتخب أوغندا على منتخب الكونغو الديمقراطية بهدفين نظيفين سجلهما باتريك كادو وايمانويل أوكوي.

وفى مباريات الجولة الثانية التى أقيمت يوم أمس الأربعاء 26 يونيو تعادل منتخب أوغندا مع منتخب زيمبابوي بهدف لكل منهما أحرز هدف منتخب أوغندا ايمانويل أوكوي، بينما أحرز هدف منتخب زيمبابوي كاما بيليات، بينما تمكن منتخب مصر من الفوز على منتخب الكونغو الديمقراطية بهدفين نظيفين سجل الهداف الأول أحمد المحمدي وأضاف النجم المصري محمد صلاح الهدف الثاني.

بهذه النتائج وبعد انتهاء مباريات الجولتين الأولي والثانية فى المجموعة الأولى ضمن منتخب مصر الصعود لدور الستة عشر وجاء ترتيب منتخبات المجموعة الأولي كالتالي:-

منتخب مصر فى المركز الأول برصيد 6 نقاط من مباراتين وسجل 3 أهداف ولم يدخل مرماه أى أهداف. منتخب أوغندا فى المركز الثاني برصيد 4 نقاط من مباراتين وسجل 3 أهداف ودخل مرماه هدف واحد. منتخب زيمبابوي فى المركز الثالث برصيد نقطة واحدة من مباراتين وسجل هدف واحد ودخل مرماه هدفين. منتخب الكونغو الديمقراطية فى المركز الرابع بدون نقاط ولم يسجل أى أهداف ودخل مرماه 4 أهداف.

ويلتقى فى الجولة الثالثة والأخيرة ضمن مباريات المجموعة الأولى منتخب مصر مع منتخب أوغندا، والمباراة الثانية يلتقى فيها منتخب الكونغو الديمقراطية مع منتخب زيمبابوي.

← إقرأ أيضاً: