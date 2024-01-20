ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد فوز الرأس الأخضر على موزمبيق بثلاثية

نجح منتخب الرأس الأخضر في تحقيق الفوز على منتخب موزمبيق في المباراة التي جمعت الفريقين في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2024 في كوت ديفوار.

وبهذا الفوز فإن منتخب الرأس الأخضر قد ضمن صدارة المجموعة الثانية والتأهل إلى دور ال 16 لبطولة كأس أمم أفريقيا.

ملخص مباراة الرأس الأخضر وموزمبيق

تمكن منتخب الرأس الأخضر من تحقيق الانتصار على موزمبيق بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد ليرفع رصيده من النقاط إلى النقطة السادسة في صدارة المجموعة الثانية.

وكان منتخب الرأس الأخضر قد تمكن من تحقيق الفوز في الجولة الأولى على منتخب غانا بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

ترتيب مجموعة مصر حتى الان

وبعد مرور جولتين من منافسات دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا، فإن ترتيب مجموعة منتخب مصر كالتالي:

الرأس الأخضر 6 نقاط. مصر نقطتين. غانا نقطة واحدة. موزمبيق نقطة واحدة.

وبعد أن ضمن منتخب الرأس الأخضر التأهل، فسيتم تحديد المنتخب صاحب بطاقة التأهل الثانية خلال مواجهات الجولة القادمة.