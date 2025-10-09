ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم ومشاركات المنتخب في النسخ السابقة

تصدرت مصر مجموعتها في تصفيات كأس العالم 2026 بعد الفوز أمس على چيبوتي بثلاثة أهداف دون رد، منها هدفين في الشوط الأول وهدف في الشوط الثاني، لتعلن بذلك صعودها إلى كأس العالم 2026، والذي من المنتظر أن يُقام في أمريكا الشمالية المتضمنة كندا والولايات المتحدة والمكسيك، كما فاز أمس أيضًا منتخب اثيوبيا على غينيا بيساو، وانتهت مباراة سيراليون وبوركينا فاسو بهدف للمنتخب البوركيني مقابل لا شيء لمنتخب سيراليون، وتضم المجموعة مصر وچيبوتي وإثيوبيا وغينيا بيساو وسيراليون وبوركينا فاسو وسوف نستعرض لكم ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم في السطور التالية.

ترتيب مجموعة المنتخب المصري في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

لعبت المجموعة 9 مباريات من أصل 10 مباريات وجاء الترتيب كالتالي:

جاءت مصر في المركز الأول في صدارة المجموعة برصيد 23 نقطة.

تليها بوركينا فاسو برصيد 18 نقطة.

وفي المركز الثالث سيراليون برصيد 12 نقطة.

وغينيا بيساو في المركز الرابع برصيد 10 نقاط.

اثيوبيا حصلت على 9 نقاط.

وأخيرًا نقطة واحدة لمنتخب چيبوتي.

تاريخ مشاركات مصر في كأس العالم

وقد شارك منتخب مصر في ثلاث نسخ سابقة من كأس العالم لكرة القدم، وتلك هي المرة الرابعة التي يتأهل فيها المنتخب المصري للمشاركة حاملاً آمال المصريين، حيث كانت نتائج مشاركات مصر السابقة كالتالي: