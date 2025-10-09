أخبار الرياضة

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم ومشاركات المنتخب في النسخ السابقة

نورهان رستم

تصدرت مصر مجموعتها في تصفيات كأس العالم 2026 بعد الفوز أمس على چيبوتي بثلاثة أهداف دون رد، منها هدفين في الشوط الأول وهدف في الشوط الثاني، لتعلن بذلك صعودها إلى كأس العالم 2026، والذي من المنتظر أن يُقام في أمريكا الشمالية المتضمنة كندا والولايات المتحدة والمكسيك، كما فاز أمس أيضًا منتخب اثيوبيا على غينيا بيساو، وانتهت مباراة سيراليون وبوركينا فاسو بهدف للمنتخب البوركيني مقابل لا شيء لمنتخب سيراليون، وتضم المجموعة مصر وچيبوتي وإثيوبيا وغينيا بيساو وسيراليون وبوركينا فاسو وسوف نستعرض لكم ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم في السطور التالية.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026

ترتيب مجموعة المنتخب المصري في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

لعبت المجموعة 9 مباريات من أصل 10 مباريات وجاء الترتيب كالتالي:

  • جاءت مصر في المركز الأول في صدارة المجموعة برصيد 23 نقطة.
  • تليها بوركينا فاسو برصيد 18 نقطة.
  • وفي المركز الثالث سيراليون برصيد 12 نقطة.
  • وغينيا بيساو في المركز الرابع برصيد 10 نقاط.
  • اثيوبيا حصلت على 9 نقاط.
  • وأخيرًا نقطة واحدة لمنتخب چيبوتي.
منتخب مصر

تاريخ مشاركات مصر في كأس العالم

وقد شارك منتخب مصر في ثلاث نسخ سابقة من كأس العالم لكرة القدم، وتلك هي المرة الرابعة التي يتأهل فيها المنتخب المصري للمشاركة حاملاً آمال المصريين، حيث كانت نتائج مشاركات مصر السابقة كالتالي:

  • في نسخة 1934 شارك المنتخب في كأس العالم للمرة الأولى، والذي أقيم في إيطاليا، لعب المنتخب مباراة وحيدة لم يتمكن فيها من الحصول على أي نقاط.
  • في نسخة 1990 بقيادة الكابتن محمود الجوهري شارك في دور المجموعات وأحرز اللاعب مجدي عبد الغني هدفاً وحيداً ومع ذلك غادر الفريق ولم يصعد.
  • أما في نسخة 2018 المقامة في روسيا، شارك منتخب مصر وخسر في مباراته الأولى أمام أوروجواي، ثم خسر مرة أخرى أمام منتخب روسيا المضيف بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد سجله محمد صلاح من ضربة جزاء، ثم سجل في المباراة الثالثة أمام المنتخب السعودي هدفًا من هجمة، ولم تتمكن مصر أيضًا من اجتياز دور المجموعات، وتم إقالة المدير الفني لمنتخب مصر بعد ذلك هيكتور كوبر، ليتجدد الحلم مرة أخرى في عام 2026 بقيادة العميد حسام حسن.
