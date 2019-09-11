ترتيب مجموعة عُمان في تصفيات كأس العالم “مونديال 2022” وكأس آسيا 2023

ننشر جدول ترتيب مجموعة عمان في تصفيات كأس العالم مونديال 2022 تلك المجموعة الخامسة القوية، وتضم مجموعة عمان في تصفيات آسيا المزدوجة منتخبات عمان وقطر وأفغانستان وبنجلاديش والهند، هذا الدور من التصفيات يضم ثماني مجموعات، يقام بين منتخبات كل مجموعة دوري من دورين، يصعد بنهايته أبطال المجموعة الثمانية وأفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثاني إلى نهائيات كأس آسيا 2023 وإلى المرحلة الأخيرة والفاصلة من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا.







ترتيب مجموعة عمان في تصفيات كأس العالم مونديال 2022

بدأ منتخب عمان الأول مشوار تصفيات المونديال بتحقيق فوز هام خارج الديار على منتخب الهند المتطور، ليكون متصدر قمة مجموعة عمان في تصفيات المونديال هو الأحمر العماني بعد الجولة الأولى، وفي الجولة الثانية لم يشارك المنتخب العماني فيها، بينما شاركت باقي المنتخبات الأربعة في تلك الجولة.







بعد الجولة الثانية، جدول ترتيب مجموعة منتخب عمان في تصفيات آسيا المزدوجة تصدره منتخب قطر برصيد 4 نقاط، لكن المنتخب القطري تعثر في تلك الجولة بالتعادل أمام منتخب الهند، وجاء منتخب عمان ثانيا، ومنتخب أفغانستان ثالثا برصيد ثلاث نقاط، بينما حل المنتخب الهندي رابعا برصيد نقطة واحدة.

ترتيب مجموعة عمان في تصفيات مونديال 2022 المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر فارق الأهداف النقاط 1 قطر 2 1 1 0 6 4 2 عمان 1 1 0 0 1 3 3 أفغانستان 2 1 0 1 -5 3 4 الهند 2 0 1 1 -1 1 5 بنجلاديش 1 0 0 1 -1 0