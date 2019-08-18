ترتيب مجموعة الزوراء في البطولة العربية 2019-2020.. كأس محمد السادس

ننشر جدول ترتيب مجموعة الزوراء العراقي في البطولة العربية 2019-2020 وتطورات المجموعة بعد كل الجولات الثلاثة حتى معرفة بطلها، مجموعة الزوراء الان في كأس محمد السادس تضم الرفاع البحريني واتحاد طنجة المغربي وهورسيد الصومالي، تقام بين فرق تلك المجموعة الأولى دوري من دور واحد، يصعد بنهاية الجولات الثلاثة بطل تلك المجموعة لدور 32 من البطولة العربية للأندية الأبطال، وعليه تتنافس كل فرق المجموعة على المركز الأول.

ترتيب مجموعة الزوراء في البطولة العربية 2020 كأس محمد السادس

يقود نادي الزوراء المدير الفني الوطني حكيم شاكر، والذي أكد أن الزوراء العراقي كان يستحق المشاركة مباشرة في دور 32 لأنه بطل كأس العراق الموسم المنتهي وبطل دوري العراق الموسم قبل الماضي، هذا وتشهد المجموعة منافسة قوية على المركز الأول من جدول ترتيب الزوراء بين البطل العراقي، والرفاع البحريني، واتحاد طنجة المغربي.

شهدت الجولة الأولى من مجموعة الزوراء في البطولة العربية، فوز نادي الزوراء على فريق هورسيد الصومالي بنتيجة هدفين دون رد، سجل هدفي نادي الزوراء علاء عباس وعبدالله الأمير، وفي المباراة الثانية، حقق نادي الرفاع البحريني مفاجأة كبيرة بالفوز على صاحب الملعب والجمهور اتحاد طنجة المغربي بنتيجة 2-0، وثلاثة نقاط هامة لبطل البحرين.

جدول البطولة العربية 2020 ومواعيد مباريات الزوراء

بالتوفيق لكل الأندية العربية بتقديم بطولة كبيرة.