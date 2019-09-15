ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد الجولة الثالثة.. لماذا تراجع الكبار في الدوري

ننشر ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، حيث وبعد انتهاء منافسات الجولة الثالثة لمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تميزت بتعثر وتراجع الكبار في الدوري، حيث شهدت هذه الجولة تراجع مستوى الهلال، والأهلي، والنصر، والاتحاد، والشباب، ووقعوا في مصيدة الخسارة والتعادل، ولم يحقق أي منهم الفوز، فقد خسر الاتحاد أمام مضيفه ضمك بهدفين مقابل هدف في ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، كما خسر الأهلي أمام الوحدة بنتيجة 2/1، في حين تعادل إيجابيًا الهلال ضد الفيحاء، وتعادل النصر والشباب سلبيًا، وبانتهاء الجولة الثالثة من المسابقة ظل الهلال محافظًا على صدارة الدوري برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل.







ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

يحتل الهلال المركز الاول في قائمة ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 7 نقاط، متساويًا مع النصر صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف، ويأتي الاتفاق ثالثًا برصيد 6 نقاط بعد انتصاره لفريق الحزم بست أهداف دون رد، في حين تغلب الفيصلي على الفتح ليحتل المركز الرابع برصيد 5 نقاط، يليه الفيحاء بالمركز الخامس برصيد 5 نقاط، ثم الشباب بنفس الرصيد بالمركز السادس، وبخسارته ضد التعاون، تجمد نادي العدالة عند المركز السابع بأربع نقاط.







وارتفع التعاون إلى المركز الثامن برصيد 4 نقاط، وتراجع الأهلي للمركز التاسع بأربع نقاط بعد خسارته أمام الوحدة، ويصل أبها للمركز العاشر برصيد 4 نقاط بتعادله مع الرائد، ويأتي الاتحاد بالمرتبة الـ11 برصيد 3 نقاط من مبارتين حيث له مباراة مؤجلة، ويحتل كلا من الوحدة وضمك المركزين 12 و 13 بثلاث نقاط أيضًا.

أما الرائد ففي المركز 14 برصيد نقطة بالتساوي مع الحزم صاحب المركز 15 ، ويأتي في ذيل قائمة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين نادي الفتح بدون نقاط.

لماذا تراجع مستوى الكبار في الجولة الثالثة؟







اللافت بعد انتهاء الجولة الثالثة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تراجع كبار أندية الدوري السعودي للمحترفين، يرجع ذلك إلى سببين حسبما صرح به الإعلامي الرياضي فرحان الفرحان، والمدرب الوطني فيصل سيف، حيث قال الفرحان لإذاعة “يو إف إم” بقوله: أن “تراجع مستوى الهلال، النصر والاتحاد بسبب تفكيرهم بشكل كبير في مباريات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019”.

أما سيف فأرجع السبب إلى أن “هبوط مستوى بعض الأندية خلال منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بسبب فترة التوقف الدولي، ما أثّر بالسلب على مستوى اللاعبين”.