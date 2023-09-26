ترتيب دوري روشن السعودي 1445 مواعيد مباريات الدوري السعودي في الأسبوع الثامن

ننشر لكم جدول ترتيب دوري روشن السعودي 1445 ومواعيد مباريات الدوري السعودي في الأسبوع الثامن من دوري روشن، يدخل دوري روشن الأسبوع الثامن وسط منافسة قوية على صدارة جدول ترتيب دوري روشن بين الاتحاد والهلال والاتفاق والتعاون والأهلي السعودي، الجميع يتنافس للحصول على نقاط المباريات من أجل التقدم في جدول ترتيب الدوري خاصة وأن الفارق بينهم ثلاث نقاط فقط.

ترتيب دوري روشن السعودي 1445 وترقب الاتحاد السعودي

ترتيب دوري روشن السعودي 1445

ترتيب دوري روشن السعودي قبل الأسبوع الثامن.

الفريق النقاط المركز الاتحاد السعودي 18 الأول الهلال السعودي 17 الثاني التعاون 16 الثالث الاتفاق 16 الرابع النصر 15 الخامس الأهلي 15 السادس الوحدة 12 السابع الفتح 11 الثامن الفيحاء 9 التاسع الخليج 8 العاشر الشباب 8 الحادي عشر الطائي 7 الثاني عشر أبها 6 الثالث عشر ضمك 4 الرابع عشر الأخدود 4 الخامس عشر الرائد 4 السادس عشر الرياض 4 السابع عشر الحزم 3 الثامن عشر

مواعيد مباريات الأسبوع الثامن من دوري روشن السعودي

تقام مباريات دوري روشن السعودي على مدار يومين في الأسبوع الثامن وهما الجمعة والسبت، الفرق جميعها تسعى سواء للتقدم في صدارة ترتيب دوري روشن أو الهروب من قاع جدول دوري روشن وسط منافسة قوية على صدارة الترتيب في ظل الفارق الثلاث نقاط بين الفرق الخمس.

الجمعة 29/9/2023

موعد مباراة الفيحاء والاتحاد في الرابعة عصرا بتوقيت السعودية.

موعد مباراة الطائي والنصر في السادسة عصرا بتوقيت السعودية.

موعد مباراة الحزم والتعاون في السادسة عصرا بتوقيت السعودية.

موعد مباراة الهلال والشباب في التاسعة عصرا بتوقيت السعودية.

السبت 30 سبتمبر 2023

موعد مباراة أبها والرياض في الثالثة عصرا بتوقيت السعودية.

موعد مباراة الرائد والأخدود في السادسة عصرا بتوقيت السعودية.

موعد مباراة الفتح والوحدة في السادسة عصرا بتوقيت السعودية.

موعد مباراة الأهلي والاتفاق في التاسعة مساء بتوقيت السعودية.

موعد مباراة الخليج وضمك في التاسعة مساء بتوقيت السعودية.

توقعات نتائج مباريات دوري روشن السعودي

تبقى أهم المباريات هي الأهلي والاتفاق كون الفريقين في صدارة جدول ترتيب دوري روشن، ويسعى الأهلي للفوز على الاتفاق وتعويض الخسارة أمام النصر في المباراة الماضية.

بالنظر إلى مباراة الهلال والشباب، نجد أن الهلال هو الأقدر على الفوز على الشباب ومواصلة منافسة الاتحاد على صدارة ترتيب دوري روشن السعودي وتعويض التعادل الأخير أمام ضمك.