ترتيب المجموعة الأولى بطولة الأمم الأفريقية 2019 مجموعة منتخب مصر

تضم المجموعة الأول من دور المجموعات من تصفيات كاس الأمم الأفريقية اربع منتخبات، على مقدمتها منتخب مصر، لان مصر هي الدولة المنظمة لبطولة أمم أفريفيا بعد اعتزاز الكاميرون عن عدم التنظيم، وقد بدأت البطولة في الحادي والعشرون من شهر يونيو، من خلال احتفالية كان لها صدى واسع على المستوى الدولي في مختلف أنحاء العالم، وتعرف مصر دائما بتنظيم الجيد لجميع البطولات أو المؤتمرات التي تعقد بها، فقد استعدت مصر بعمل التجهيزات اللازمة لاستقبال المنتخبات المشاركة في البطولة، والتي تم رفع عددهم إلى 24 منتخب، فقد أعدت جمهورية مصر العربية العديد من الملاعب التي أبهرت العديد من المشككين الذين قالوا لا تستطيع مصر تنظيم البطولة في هذا الوقت الضيق.

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الأولي التي تضم اربع منتخبات تتسارع جميعا على تجميع اكبر عدد من النقاط، التي سوف تساعد أي منتخب في حالة حصوله على اكبر عدد من النقاط الصعود إلى الدور القادم، ليستطيع المنافسة على حمل الكأس وتتويجه كبطل لبطولة الأمم الأفريقية، وتضم المجموعة الأولي العديد من المنتخبات التي تحلم برفع كاس البطولة منها.

منتخب جمهورية مصر العربية. منتخب الكونغو الديمقراطية. منتخب أوغندا. منتخب زيمبابوي.

ترتيب المجموعة الأولي بطولة الأمم الأفريقية 2019

الجولة الأولي: منتخب أوغندا في المركز الأول، يليه منتخب مصر، يليه منتخب زيمبابوي، وفي المركز الأخير منتخب الكونغو الديمقراطية.

الجولة الثانية: يتفوق منتخب مصر بتحقيق الفوز للمرة الثانية ويحتل قمة المجموعة، يليه منتخب أوغندا في المركز الثاني لتعادله الإيجابي 1-1، وفى المركز الثاني منتخب زيمبابوي، وفى المركز الأخير منتخب الكونغو الديمقراطية. الجولة الثالثة: لم تلعب حتى الآن.

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