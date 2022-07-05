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ترتيب الدوري المصري بعد تعادل النادي الأهلي مع الجونة

عبد الرحمن رضا

التقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، بفريق الجونة مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة في المباراة المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، وشهدت المباراة استحواذ كبير من النادي الأهلي ولكن دون إحراز أهداف طوال المباراة وكانت المباراة مليئة بالإثارة والمتعة بين الفريقين.

وبهذه النتيجة بقي النادي الأهلي في المركز الثالث بمجموع نقاط ٤٥ نقطة، وحصدهم النادي الأهلي من خلال ٢١ مباراة وأخر نقطة حصدها من مباراته أمام نادي الجونة.

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بينما وصل نادي الجونة إلى النقطة ٢٢ وفي المركز الرابع عشر وحصدهم من ٢٣ مباراة، وكانت آخر نقطة من مباراة اليوم أمام النادي الأهلي.

المباراة الأولي للمدير الفني الجديد للنادي الأهلي

وكانت هذه المباراة التي جمعت بين النادي الأهلي والجونة، هي المباراة الأولي للبرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للنادي الأهلي في الدوري المصري وكان يريد الفوز ولكن الحظ لم يحالفه في أولى مبارياته بالدوري كما حالفه في أول مبارياته في كأس مصر وفاز على بتروجيت.

ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الجونة والأهلي

يتصدر نادي الزمالك ترتيب الدوري المصري الممتاز بمجموع نقاط ٥١ نقطة حصدهم من ٢٣ مباراة، ويبقي الترتيب كالآتي:

المركز الأول نادي الزمالك ٥١ نقطة.

المركز الثاني نادي بيراميدز ٤٩ نقطة.

المركز الثالث النادي الأهلي ٤٥ نقطة.

المركز الرابع نادي فيوتشر ٣٩ نقطة.

المركز الخامس نادي سموحة ٣٩ نقطة.

ترتيب الدوري
ترتيب الدوري
عبد الرحمن رضا

عبدالرحمن رضا كاتب صحفي، تخرج من كلية الآداب قسم الإعلام جامعة المنيا، وعمل لدى الكثير من الصحف الإلكترونية وبعض الصحف الورقية.


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