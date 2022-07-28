ترتيب الدوري المصري بعد مباريات الأربعاء

أقيم أمس الأربعاء، الموافق 27/ 7/ 2022 ثلاث مباريات في إطار مواجهات الجولة 27 من مسابقة الدوري الممتاز، حيث التقى فريق بيراميدز وفريق البنك الأهلي في تمام الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة ،والمباراة الثانية في نفس التوقيت بين فريق سموحة وفريق المقاولون العرب، أما المباراة الثالثة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة بين فريق الأهلي وفريق مصر المقاصة.

مباراة سموحة والمقاولون العرب اليوم

استضاف نادي سموحة بقيادة المدير الفني أحمد صالح نظيره نادي المقاولون العرب بقيادة المدير الفني عماد النحاس ، وذلك في إطار الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.حيث يقاتل نادي المقاولون العرب من أجل الهروب من مصيدة السقوط في الدرجة الثانية الموسم القادم،

وقد تعادل الفريقان بهدف لكل منهما خلال المباراة التي جمعته بنظيره المقاولون العرب مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري.

وتقدم نادي المقاولون العرب بهدف سجله لاعبه فاروقا نور الدين في الدقيقة 33 من عمر اللقاء بعدما وصلته الكرة داخل منطقة جزاء سموحة ليُسكنها الشباك،وردّ سموحة سريعًا بهدف سجله لاعبه صديق أوجولا في الدقيقة 35 من تسديدة من خارج منطقة جزاء المقاولون العرب،وأهدر صديق أوجولا فرصة تسجيل الهدف الثاني لسموحة في الدقيقة 42 حين مرت الكرة الرأسية التي أرسلها لأعلى المرمى بعدما مرت الكرة من يد حارس مرمى المقاولون العرب، وبذلك يكون سموحة قد رفع رصيده بهذا التعادل إلى النقطة 40 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري، فيما رفع المقاولون رصيده إلى النقطة 24 في المركز 16 في جدول ترتيب الدوري الممتاز.

مباراة بيراميدز والبنك الأهلي اليوم

استطاع فريق بيراميدز تحقيق فوزا جديدا اليوم على فريق سموحة بنتيجة 0/1 في ظل المنافسة المشتعلة في ترتيب جدول الدوري الممتاز المصري لكرة القدم،استطاع رمضان صبحي تسجيل هدف بيراميدز في الدقيقة 71 مستغلا تمريرة عبدالله السعيد،وبهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز إلى النقطة 59 في المركز الثاني بفارق نقطة وحيدة عن نادي الزمالك المتصدر ، بينما تجمد البنك الأهلي في المركز السابع برصيد 37 نقطة .

مباراة الأهلي ومصر المقاصة اليوم

واجه النادي الأهلي نادي مصر المقاصة في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين ببطولة الدوري، على ملعب الكلية الحربية، والتي أذيعت على قناة “أون تايم سبورت”، وقد خاض الفريق الأحمر المباراة بعد تأكيد الفريق الطبي بالنادي عن غياب 7 لاعبين على الأقل انتهى موسمهم الرياضي، وهم عمار حمدي وحسين الشحات وعمرو السولية وأكرم توفيق ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر وبدر بانون، بجانب صعوبة لحاق أحمد نبيل كوكا بباقي المباريات بسبب الإصابات.

تقدم الأهلي على المقاصة بهدف نظيف بعد مرور 30 دقيقة من عمر المباراة، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

سجل اليود يانج هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 23 من تصويبة أرضية رائعة من على حدود منطقة الجزاء على يسار رمضان مصطفى، بعدما قاد كريم فؤاد هجمة من الجبهة اليمنى ومررها إلى أحمد عبد القادر الذي راوغ لاعب المقاصة وأهداها إلى ديانج ليلعبها مباشرة في مرمى المقاصة.