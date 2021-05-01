لم يتغير جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي مع الجونة بهدف لكل منهما فى المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع السادس عشر، وتعادل فريق سيراميكا كيلوباترا مع البنك الأهلي ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر بنتيجة 1-1، وبتعادل الأهلي اليوم يظل الفارق مع الزمالك 3 نقاط ولكن الأهلي لعب مباراتين أقل، وتُستكمل مباريات الأسبوع التاسع عشر اليوم حيث يلتقى الإنتاج الحربي مع الإسماعيلي، وطلائع الجيش مع نادي أسوان، وسموحة مع الاتحاد السكندري، ويوم الأحد يلتقي الزمالك مع بيراميدز، وإنبي مع مصر المقاصة، و يوم الاثنين تقام مباراة غزل المحلة مع الأهلي، وجميع المباريات تُقام فى الساعة التاسعة والنصف مساءً، وتنقل على قنوان أون تايم سبورت.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي مع الجونة

الزمالك حافظ على صدارة الدوري برصيد 40 نقطة من 18 مباراة فاز فى 12 وتعادل فى 4 وخسر مباراتين وأحرز 32 هدف ودخل مرماه 11 هدف. الأهلي فى المركز الثاني برصيد 37 نقطة من 16 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 4 وخسر مباراة واحدة وسجل 32 هدف ودخل مرماه 11 هدف ولله مباراتين مؤجلتين فى حالة الفوز بهما سيعتلي قمة الدوري بفارق 3 نقاط عن الزمالك. بيراميدز فى المركز الثالث برصيد 30 نقطة من 18 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 9 وخسر مباراتين وسجل 25 هدف ودخل مرماه 17 هدف. المصري البورسعيدي يحتلا لمركز الرابع فى الترتيب برصيد 29 نقطة من 19 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 8 وخسر 4 وسجل 23 هدف ودخل مرماه 15 هدف.

جدول ترتيب الدوري المصري كامل

ونعرض جدول ترتيب فرق الدوري المصري كاملاً بعد انطلاق مباريات الأسبوع التاسع عشر