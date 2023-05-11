ترتيب الدوري الفرنسي 2023 حاليا وجدول مواعيد مباريات الجولة 35

الدوري الفرنسي أحد أقوى 5 دوريات على مستوى العالم، ومع اقتربنا من انتهاء موسم 2022/2023، فمن الواضح لدينا أن المنافسة على لقب الدوري لم تحسم بعد، وآخر النسخ كان يتم حسمها قبل التوجه للأسابيع الأخيرة، لذلك سنقوم بالكشف عن ترتيب الدوري الفرنسي قبل بداية الجولة القادمة.

ترتيب الدوري الفرنسي

قبل أن تبدأ الجولة 35 من الدوري الفرنسي، فإليكم ترتيب الفرق بالصورة التالية:

باريس سان جيرمان في المركز الأول برصيد 78 نقطة.

لنس في المركز الثاني برصيد 72 نقطة.

مارسيليا في المركز الثالث برصيد 70 نقطة.

موناكو في المركز الرابع برصيد 64 نقطة.

ليل في المركز الخامس برصيد 59 نقطة.

رين في المركز السادس برصيد 56 نقطة.

ليون في المركز السابع برصيد 56 نقطة.

نيس في المركز الثامن برصيد 51 نقطة.

لوريان في المركز التاسع برصيد 51 نقطة.

ريمس في المركز العاشر برصيد 50 نقطة.

كليرمونث في المركز الحادي عشر برصيد 50 نقطة.

مونبلييه في المركز الثاني عشر برصيد 43 نقطة.

تولوز في المركز الثالث عشر برصيد 42 نقطة.

ستراسبورغ في المركز الرابع عشر برصيد 35 نقطة.

بريست في المركز الخامس عشر برصيد 35 نقطة.

أوكسير في المركز السادس عشر برصيد 34 نقطة.

نانت في المركز السابع عشر برصيد 32 نقطة.

أجاكسيو في المركز الثامن عشر برصيد 23 نقطة.

تروا في المركز التاسع عشر برصيد 22 نقطة.

أنجيه في المركز العشرين برصيد 14 نقطة.

مواعيد مباريات الجولة 35 من الدوري الفرنسي

آخر الجولات بالدوري الفرنسي موسم 2022/2023 تشد حماسة ومنافسة، وإليكم مواعيد مباريات هذه الجولة بالشكل التالي:

لنس ضد ريمس يوم الجمعة 12/5 الساعة 10:00م.

ستراسبورغ ضد نيس يوم السبت 13/5 الساعة 6:00م.

باريس سان جيرمان ضد اجاكسيو يوم السبت 13/5 الساعة 10:00م.

كليرمونث ضد ليون يوم الأحد 14/5 الساعة 2:00م.

تولوز ضد نانت يوم الأحد 14/5 الساعة 4:00م.

رين ضد تروا يوم الأحد 14/5 الساعة 4:00م.

مونبيليه ضد لوريان يوم الأحد 14/5 الساعة 4:00م.

بريست ضد أوكسير يوم الأحد 14/5 الساعة 4:00م.

موناكو ضد ليل يوم الأحد 14/5 الساعة 6:05م.

مارسيليا ضد أنجيه يوم الأحد 14/5 الساعة 9:45 م.

وفي النهاية نكون قد وضحنا لكم بالتفصيل ترتيب الدوري الفرنسي موسم 2022/2023، ومن المؤكد أن مباريات الجولة القادمة ستشهد مستوى من المتعة أكبر نظرً لاقترابنا في حسم اللقب والصراع على البقاء في الدوري الفرنسي.