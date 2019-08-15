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ترتيب الدوري السوداني 2020/2019 ومركز الهلال والمريخ

كتب محمد عطا اللهفي آخر تحديث
ترتيب الدوري السوداني 2020/2019 ومركز الهلال والمريخ
ترتيب الدوري السوداني 2020

ننشر جدول ترتيب الدوري السوداني 2020 ومراكز الهلال العاصمي والمريخ العاصمي وباقي أندية الدوري الممتاز لهذا الموسم الجديد، يتكون الدوري السوداني 2020 من 17 نادي، حيث يعود الدوري بشكله المعتاد على عكس العامين الماضيين حيث أقيم الدوري بنظام المجموعتين، وسيقام بين فرق الدوري السوداني لهذا العام دوري من دورين، يفوز باللقب والبطولة الفريق البطل صاحب المركز الأول، هذا ويذكر أن نادي المريخ هو بطل الدوري السوداني العام الماضي.

ترتيب الدوري السوداني 2020 ومركز الهلال والمريخ

يبدأ جدول الدوري السوداني رسميا من يوم الجمعة 16 أغسطس 2019، حيث تقام ثماني مباريات في تلك الجولة الأولى الافتتاحية، ويبدأ نادي الهلال مشواره في البطولة عندما يحل ضيفا على الرابطة كوستي في اليوم الأول للبطولة، بينما يبدأ حامل اللقب النادي المريخ العاصمي مشوار الدفاع عن لقبه عندما يحل ضيفا على الأهلي مروي في مدينة كريمة في مباريات هامة وقوية للأسبوع الأول من البطولة، هذا وتذيع مباريات الدوري السوداني قناة الملاعب الرياضية.

جدول ترتيب الدوري السوداني 2020 ومركز الهلال والمريخ
الترتيبالناديلعبفازتعادلخسرفارق الأهدافالنقاط
1الهلال العاصمي
2المريخ الخرطوم
3الأهلي شندي
4هلال الأبيض
5الأهلي الخرطوم
6الأمل عطبرة
7الأهلي عطبرة
8مريخ الفاشر
9الأهلي مروي
10الرابطة كوستي
11الشرطة القضارف
12هلال كادوقلي
13الخرطوم الوطني
14الفلاح  عطبرة
15حي العرب بورتسودان
16حي الوادي نيالا
17هلال الفاشر

 

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عن الكاتب

محمد عطا الله

محمد عطا الله بكالورويس التجارة جامعة الاسكندرية، مدون سكندرى ومحرر للأخبار فى موقع نجوم مصرية، الحياد والوسطية اسلوبنا وصول المعلومة والخبر الى متابعنا بصورة مبسطة وشيقة، الاهتمام بالمحتوى المميز والجيد، الهوايات: أعشق السيارات الألمانية mercedes , BMW، كما أعشق السفر والرحلات السياحية حول العالم من أفضل الوجهات السياحية دبى ولندن.

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