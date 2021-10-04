ترتيب الدوري الانجليزي والهدافين بعد تألق محمد صلاح في الجولة السابعة

نستعرض ترتيب الدوري الانجليزي بالإضافة لترتيب الهدافين، وهذا بعد تألق محمد صلاح في الجولة السابعة وتسجيله لهدف حاسم لفريقه ليفربول ضد مانشستر سيتي ليخرجا بنقطة واحدة بعد تعادل إيجابي بهدفين لكل فريق، وبذلك يتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الانجليزي بـ 6 أهداف بالتشارك مع جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.

ترتيب الدوري الانجليزي

الفريق فوز تعادل خسارة النقاط تشيلسي 5 1 1 16 ليفربول 4 3 0 15 مانشستر سيتي 4 2 1 14 مانشستر يونايتد 4 2 1 14 ايفرتون 4 2 1 14 برايتون اند هوف البيون 4 2 1 14 برينتفورد 3 3 1 12 توتنهام هوتسبر 4 0 3 12 ويست هام يونايتد 3 2 2 11 استون فيلا 3 1 3 10 ارسنال 3 1 3 10 وولفز 3 0 4 9 ليستر سيتي 2 2 3 8 كريستال بالاس 1 4 2 7 واتفورد 2 1 4 7 لييدز يونايتد 1 3 3 6 ساوثهامبتون 0 4 3 4 بيرنلي 0 3 4 3 نيوكاسل يونايتد 0 3 4 3 نورويتش سيتي 0 1 6 1

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2021-2022

محمد صلاح جيمي فاردي 6 أهداف ميكائيل أنطونيو 5 أهداف برونو فيرنانديز ساديو ماني نيل موباي اسماعيلا سار 4 أهداف سعيد بن رحمة دومينيك كالفرت لوين رافينيا كريستيانو رونالدو ديماراي جراي ماسون جرينوود هوانج هي تشان روميلو لوكاكو سون هيونج مين ديجو جوتا اندروس تاونسيند 3 أهداف اوبامينج تشالوباه جابريل خيسوس ايمانويل دينيس عبدالله ديكوريه اودسون ايدوارد بابلو فورنالس داني انجز خيسي لينجارد تيمو بوكي سانت ماكسيمان ايفان توني فيران توريس جيمس وارد براوس كالوم ويلسون يان ويسا ويلفريد زاها 2 أهداف

كانت الجولة السابعة هي اخر جولة للدوري الانجليزي بالإضافة لجميع الدوريات قبل التوقف الدولي الذي سيتم لعب فيه تصفيات كأس العالم في افريقيا وآسيا واوروبا وامريكا الجنوبية كما سيتم استكمال بطولة دوري الأمم الأوروبية.