ترتيب الدوري الاسباني .. جيرونا يقلص الفارق بين الميرنجي والبلوجرانا

إحتدم الصراع داخل ترتيب الدوري الاسباني، بعد تعادل ريال مدريد مع نظيره جيرونا، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر.

تعادل ريال مدريد مع جيرونا

وانتهت المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث تقدم ريال مدريد ثم سجل جيرونا التعادل من ركلة جزاء، كما حصل كروس على بطاقة حمراء.

كما حقق نادي برشلونة فوز صعب بنتيجة هدف وحيد على حساب نظيره فالنسيا، في اللقاء الذي جمع بينهم أمس، ليشتعل الصراع على قمة الليجا.

جدول ترتيب الدوري الاسباني

وجاء نادي ريال مدريد في صدارة جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 32 نقطة، بفارق نقطة عن برشلونة الذي يقع في المركز الثاني.

1- ريال مدريد برصيد 32 نقطة.

2- برشلونة برصيد 31 نقطة.

3- أتلتيكو مدريد برصيد 23 نقطة.

4- ريال سوسيداد برصيد 22 نقطة.

5- ريال بيتيس برصيد 20 نقطة.

6- أوساسونا برصيد 20 نقطة.

7- أتلتيك بيلباو برصيد 18 نقطة.

8- فياريال برصيد 18 نقطة.

9-رايو فاليكانو برصيد 18 نقطة.

10- فالنسيا برصيد 15 نقطة.

11- بلد الوليد برصيد 14 نقطة.

12- ريال مايوركا برصيد 13 نقطة.

13- ألميريا برصيد 13 نقطة.

14- إسبانيول برصيد 11 نقطة.

15- سيلتا فيجو برصيد 11 نقطة.

16- جيرونا برصيد 10 نقاط.

17- خيتافي برصيد 10 نقاط.

18- إشبيلية برصيد 10 نقاط.

19- قادش برصيد 10 نقاط.

20- إلتشيه برصيد 4 نقاط.