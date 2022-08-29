ترتيب الدوري الاسباني.. كريم بنزيما يُنقذ الريال، وبرشلونة يكتسح بلد الوليد

احتل حامل اللقب ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني 2022-2023، بعد الفوز الكبير خارج أرضه على مضيفه إسبانيول بثلاثة أهداف لهدف كما يتابع برشلونة المنافسة بقوة على الصدارة بعد أن أمطر شباك بلد الوليد بأربعة أهدافٍ نظيفة.

كريم بنزيما يُنقذ ريال مدريد

افتتح البرازيلي فينيسوس جونيور أهداف الريال عند الدقيقة ال12من عُمر اللقاء، بعد أن استغل تمريرة رائعة من الفرنسي أوريلين تشواميني في العمق، ليسكنها الشباك ببراعة، قبل أن يعادل خوسيلو هدف التعادل لاسبانيول قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول.

ومع استمرار التعادل تمكَّن المُنقذ كريم بنزيما من تسجيل هدف التقدم للريال عند الدقيقة 88 قبل أن يسجل هدفه الثاني والثالث للملكي عند الدقيقة العاشرة من الوقت الضائع، من ضربة حرة مباشرة، ليرفع ريال مدريد رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة، ويبدأ الاستعداد لمواجهة ضيفه ريال بيتيس في منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

برشلونة يهزم بلد الوليد برباعية

من جهته حقّق برشلونة فوزاً كبيراً في ملعبه على بلد الوليد، بأربعة أهدف دون رد، سجّل البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفين عند الدقائق 24 و64، كما أحرز بيدري هدفاً في الدقيقة 43. سجّل سيرجي روبيرتو الهدف الرابع للفريق الكتالوني في الدقيقة 92 من عُمر اللقاء.

بهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث، ويستعد ليحلَّ ضيفاً على إشبيلية في الجولة القادمة من الدوري الإسباني الممتاز.

جدول ترتيب الدوري الإسباني 2022

بهذه النتائج حافظ حامل اللقب ريال مدريد، على صدارة ترتيب الدوري الأسباني 2022 بالعلامة الكاملة 9 نقاط، من 3 مباريات، متقدِّماً على ريال بتيس صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف، بينما يحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف أمام فياريال صاحب المركز الرابع.

أوساسونا يحتل المركز الخامس برصيد 6 نقطة، بالشراكة مع ريال سوسيداد ثم مايوركا وأتلتيك بيلباو وألميريا ورايو فاليكانو و سلتافيغو برصيد 4 نقاط حتى الآن.