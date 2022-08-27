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ترتيب الدوري الإنجليزي .. تعرف على ترتيب محمد صلاح بعد تصدر هالاند

آياتي خيري

بدأت الأحداث تزداد في إثارتها في ترتيب  الدوري الإنجليزي اليوم، وذلك بعد نهاية مواجهة ليفربول أمام بورنموث، ومانشستر سيتي ضد كريستال بالاس، في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ترتيب الدوري الإنجليزي

صلاح خالي الوفاق في حفلة ليفربول

ونجح نادي ليفربول اليوم في تدمير نظيره بورنموث بتسعة أهداف مقابل لاشيء، ولم يسجل محمد صلاح أي هدف اليوم.

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ونجح مانشستر سيتي في العودة لإحراز 4 أهداف مقابل هدفين فقط أمام نظيره كريستال بالاس، وسجل هالاند هاتريك في المباراة.

وأقتنص النجم النرويجي إيرلينج هالاند صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 6 أهداف، ويأتي في المركز الثاني رودريجو لاعب ليدز يونايتد برصيد 4 أهداف.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

1- هالاند، لاعب مانشستر سيتي، 6 أهداف.

2- رودريجو، لاعب ليدز يونايتد، 4 أهداف.

3- جروس، لاعب برايتون، 3 أهداف.

4- زاها، لاعب كريستال بالاس، 3 أهداف.

5- لويس دياز، لاعب ليفربول، 3 أهداف.

6- مارتينلي، لاعب أرسنال، هدفان.

7- محمد صلاح، لاعب ليفربول، هدفان.

آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


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