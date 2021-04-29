رفض فريق برشلونة اعتلاء قمة جدول ترتيب الدوري الإسباني عقب خسارته المفاجأة من فريق غرناطة على ملعب كامب نو بهدفين مقابل هدف واحد، ورفض برشلونة الهدية التي قدمها له فريقي الصدارة أتليتكو مدريد عقب خسارته، وريال مدريد بعد تعادله فى هذه الجولة، وقد جاءت نتائج الجولة 33 من الدوري الإسباني كالتالي: فوز إلتشة على ليفانتي 1-صفر، وتعادل بلد الوليد مع قادش 1-1، وتعادل فالنسيا مع ألافيس 1-1، وتعادل ريال مدريد مع ريال بيتيس صفر- صفر، وفوز خيافى على ويسكا 2-صفر، وفوز برشلونة على فيا ريال 2-1، وفوز سلتا فيجو على أوساسونا 2- 1، وفوز إشبيلية على غرناطة 2-1، وفوز أتليتكو بلباو على أتليتكو مدريد 2-1، وفوز ريال سوسيداد على إيبار 1-صفر، وتعادل أتليتك بلباو مع بلد الوليد 2-2، وأخيراً خسارة برشلونة من غرناطة 2-1.

جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد هزيمة برشلونة من غرناطة

أتليتكو مدريد الأول برصيد 73 نقطة. ريال مدريد الثاني برصيد 71 نقطة. برشلونة الثالث برصيد 71 نقطة. إشبيلية الرابع برصيد 70 نقطة. ريال سوسيداد الخامس برصيد 53 نقطة. ريال بيتيس السادس برصيد 50 نقطة. فيا ريال السابع برصيد 49 نقطة. غرناطة الثامن برصيد 45 نقطة. أتليتك بلباو التاسع برصيد 42 نقطة. سلتا فيجو العاشر برصيد 41 نقطة. أوساسونا الحادي عشر برصيد 40 نقطة. ليفانتي الثاني عشر برصيد 38 نقطة. قادش الثالث عشر برصيد 37 نقطة. فالنسيا الرابع عشر برصيد 36 نقطة. خيتافى الخامس عشر برصيد 34 نقطة. ألافيس السادس عشر برصيد 31 نقطة. بلد الوليد السابع عشر برصيد 30 نقطة. إلتشة الثامن عشر برصيد 30 نقطة. ويسكا التاسع عشر برصيد 27 نقطة. إيبار العشرون برصيد 23 نقطة.