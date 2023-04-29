ترتيب الدوري الألماني .. بعد تعادل “دورتموند” أمس واقتراب البايرن من الصدارة

وبرغم أن هناك أربعة مباريات مازالت متبقية على انتهاء الموسم في مسابقة الدوري الألماني، لكن تعادل “دورتموند” بالأمس جعل الصراع يشتد بينه وبين “البايرن” الذي يتبقى له مباراة ومعه رصيد نقاط “59 نقطة” ولعب فقط 29 مباراة، بينما لعب المتصدر للمشهد “دورتموند”، 30 مباراة ومعه في جعبته “61 نقطة” الأمر الذي يجعل الدوري الألماني في حالة اشتعال مستمرة طيلة الأسابيع القليلة المتبقية من عمر المسابقة.

الدوري الألماني يزداد اشتعالاً

وتنتظر عشاق المستديرة، مباراة الأحد القادم، التي ستجمع بين “بايرن ميونخ و هيرتا برلين” والتي ستقام مساء الأحد 30 من أبزيل 2023، وبرغم ان فريق هيرتا في مؤخرة القائمة لكن هناك تخوف كبير منه، حيث الأول يرغب في الصدارة، والثاني يبحث عن البقاء، وهذا ما يلهب المباراة ويجعلها على أعلى درجات الاشتعال.

الفرق الصغيرة تهدد أحلام الفرق الكبيرة

وننشر لكم “ترتيب الدوري الألماني” الذي يتابعه الملايين، من مختلف أنحاء العالم، حيث المتعة والإثارة، والفن والمهارة، تتلخص كلها في المباريات القادمة، من عمر مسابقة الدوري الألماني، وستشتد الصراعات على الصدارة، وفي المقابل هناك صراعات على التمسك بالبقاء، وتهدد الفرق الصغيرة أحلام الفرق الكبيرة، ذلك ما يقوله المشهد هناك، وما تترجمه بقية المباريات.

ترتيب الدوري الألماني