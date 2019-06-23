ترتيب أفضل 10 لاعبين في العالم تحت عمر 20 سنة

تمثل كرة القدم أشهر رياضة في العالم حيث يبرز في كل موسم عديد المواهب الشابة التي تعتبر إكتشافات في هذا الميدان.

هنا افضل 10 لاعبين لم يكملوا بعد العشرين عام والذين رشح الكثير منهم للحصول على الكرة الذهبية:

10- بيترو بيليغرى:

مهاجم ايطالي يبلغ من العمر 17 سنة فقط كان أول ظهور له مع فريق لجنوى في ديسمبر 2016 وقد سجل 3 اهداف خلال 10 مباريات و قد برز و إشتهر بمهاراته الهجومية.

جعل ذلك العديد من الفرق تتقدم لإنتدابه مثل فريق موناكو الفرنسي الذي أتم العقد مع الشاب الإيطالي بمبلغ مقداره 25 مليون يورو وذلك جعله أصغر لاعب يشارك في الدوري الفرنسي في تاريخ النادي.

9- ماثيو غندوزى :

لاعب فرنسي ذو أصول مغربية يبلغ من العمر 19 سنة يغطي خطة لاعب وسط إشتهر بمهاراته و قوة تمركزه. لاعب أساسي في تشكيلة نادي الأرسنال مع المدرب اوناى ايمري.

وقد أظهر مواهبه خلال العشر مباريات التي لعبها مع النادي و أصبح محبوبا حتى من الجماهير.

قال احد المحللين أنه أحد المواهب الصاعدة و سيكون له مستقبل واعد خلال مسيرته.

8- مالانغ سار:

مدافع فرنسي يبلغ من العمر 19 عاما ظهر مع الفريق نيس الفرنسي و أصبح من أبرز لاعبي قلب الدفاع في العالم حيث يمتلك قدرات بدنية رهيبة كانت سببا في تألقه و انتدابه كلاعب في المنتخب الفرنسي للناشئين.

صنف من ضمن أفضل 5 مواهب في العالم تحت عمر العشرين.

7- ماتياس دى ليخت:

من أفضل مدافعي الكرة الهولندية يبلغ من العمر 19 سنة حيث قدم الكثير لنادي اياكس امستردام الذي لعب معه 53 مباراة في الدوري الهولندي قام خلالها بإحراز 6 اهداف و صناعة 4 آخرين.

6- جاستن كلويفرت:

يبلغ من العمر 19 سنة وهو الابن الاكبر للهداف الهولندى باتريك كلويفرت.

إشتهر بإمكانياته الكروية الرائعة مع نادي الناشئيين الهولندي قبل أن يتم تصعيده الى الفريق الأول في سنة 2017

5- اشرف حكيمي:

لاعب مغربي تخرج من مدرسة ريال مدريد الكروية وبعد اكتشاف مهاراته أصبح أحد لاعبي الفريق الأول للريال و شارك حكيمي في 17 مباراة و سجل هدفين قبل ذهابه الى فريق بوروسيا دورتموند الألماني ليبرز هناك كلاعب أساسي.

4- جادو سانشو:

يبلغ من العمر 18 سنة ذو أصول انجليزية فشل في أن يصبح لاعب أساسي في فريق مانشيتر سيتي لكن ظهرت مواهبه الهجومية كلاعب جناح بعد رحيله إلى فريق بوروسيا دورتموند. نجح في تسجيل 4 أهداف و صناعة 6 اهداف اخرى خلال 9 مباريات فقط.

3- جيانلويجي دوناروما:

حارس المرمى يبلغ 19 عاما ظهر كحارس أساسي في فريق الميلان الإيطالي و أصبح يعتبر كأفضل حراس المرمى في أوروبا.

2- فينيسيوس جونيور:

أغنى لاعب بعمر 16 عاما في التاريخ وذلك بعد المشاركة مع البرازيل ببطولة امريكا الجنوبيه تحت 17 عام كلاعب جناح.

رحل من نادي فلامنكو البرازيلي إلى نادي الريال مدريد بصفقة بلغت 46 مليون يورو وقد جلب حب الجماهير بسرعة بعد إظهاره لقوة تكتيكية و بدنية ممتازة.

1-كيليان مبابي:

من أفضل 3 لاعبيين في العالم حيث بدأ الجناح الفرنسي الأصل رحلته الكروية مع نادي موناكو قبل رحيله الى نادي باريس سان جرمان على سبيل الإعارة بمبلغ 180 مليون يورو ليصبح ثاني أغلى لاعب في التاريخ. نجح في إظهار مهاراته و الحصول على كأس العالم في روسيا مع منتخب بلاده.

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