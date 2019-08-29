ترتيب أفضل 10 لاعبين فى أوروبا وصلاح يحتل المركز السادس

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليوفا” ترتيب أفضل 10 لاعبين فى أوروبا لموسم 2018/ 2019 وذلك على هامش الحفل الذى أقيم اليوم لإجراء قرعة دور المجموعات فى بطولة دوري أبطال أوروبا للأندية الأبطال، واختيار الأفضل فى أوروبا.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن عن اختيار المدافع الهولندى فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي للفوز بلقب أفضل لاعب فى أوروبا عن الموسم الماضى، وقد جاء محمد صلاح نجم مصر وفريق ليفربول الإنجليزي فى المركز السادس فى قائمة أفضل 10 لاعبين بأوروبا.

وننشر ترتيب أفضل 10 لاعبين فى أوروبا وفقاً لتصويت المدربين والصحفيين، وهم فان دايك، ليونيل ميسى، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني، محمد صلاح، إيدين هازاد، دى ليخت، دى جون، رحيم سترلينج.

وقد أعلن الاتحاد الأوروبي ترتيب أفضل 10 لاعبين بالترتيب التالى:-

المركز الأول : الهولندى فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي برصيد 305 نقطة.

المركز الثاني : الأرجنتيني ليونيل ميسى نجم فريق برشلونة الإسباني برصيد 207 نقطة.

المركز الثالث : البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفينتوس الايطالى برصيد 74 نقطة.

المركز الخامس: الغانى ساديو مانى نجم فريق ليفربول الإنجليزي برصيد 51 نقطة

المركز السادس: المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي برصيد 49 نقطة

المركز السابع : البلجيكى ادين هازارد ريال مدريد حاليا وتشيلسي الإنجليزي سابقاً برصيد 38 نقطة

المركز الثامن : الهولندي ماتياس دى ليخت نجم فريق أياكس الهولندي سابقاً ويوفينتوس حالياً برصيد 27 نقطة

المركز الثامن مكرر: الهولندي فرينكى دى يونج نجم فريق أساكس الهولندي سابقاً وبرشلونة حالياً برصيد 27 نقطة

المركز العاشر : الإنجليزي رحيم سترلينج نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي برصيد 12 نقطة