ترتيب أغلى لاعبي العالم.. يامال في الصدارة وبيلينجهام ثانيا

ما تشهده كرة القدم اليوم من تصاعد جنوني في القيم السوقية يعكس بشكل مباشر التحول في قواعد اللعبة… ومن بين كل الأسماء اللامعة، لامين يامال بات الرمز الأبرز لهذا التحول. طفل الأمس الذي كان يُنظر إليه كمجرد مشروع نجم، أصبح اليوم “أغلى لاعب كرة قدم في العالم” حسب تقييم “ترانسفير ماركت” في يونيو 2025، بقيمة بلغت 200 مليون يورو.

🔥 من موهبة ناشئة إلى أعلى قيمة في العالم:

في عمر الـ17 فقط، تجاوز يامال أساطير معاصرة مثل:

جود بيلينجهام (180 مليون يورو)

(180 مليون يورو) هالاند (180 مليون يورو)

(180 مليون يورو) مبابي (180 مليون يورو)

(180 مليون يورو) فينيسيوس جونيور (170 مليون يورو)

كل هؤلاء بلغوا أو تجاوزوا الـ21 عامًا، ويمتلكون ألقابًا وتجارب كبرى. لكن يامال، وبالرغم من صغر سنه، صعد بسرعة صاروخية على الساحة الكروية بفضل أرقام مدهشة وأداء فني خارق للعادة.

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⚽️ أرقام لامين يامال – موسم 2024/2025:

👕 مباريات: 55

55 🎯 أهداف: 18

18 🅰️ تمريرات حاسمة: 25

25 🏆 بطولات: الدوري الإسباني + كأس الملك مع برشلونة

الدوري الإسباني + كأس الملك مع برشلونة 🏆 بطولة أوروبا مع منتخب إسبانيا

ما يميز يامال ليس فقط إحصاءاته، بل تأثيره الحاسم في المباريات الكبرى، ونضجه الفني الذي يتجاوز عمره بسنوات.

📉 سقوط الكبار في قائمة السوق:

فينيسيوس جونيور خسر صدارة الموسم الماضي بعد تراجع مستواه، وانخفضت قيمته بنسبة -15% .

خسر صدارة الموسم الماضي بعد تراجع مستواه، وانخفضت قيمته بنسبة . في المقابل، يامال قفز من 20 مليون إلى 200 مليون يورو خلال موسم واحد فقط، في قفزة نادرة وغير مسبوقة.

💶 القيمة السوقية: ليست مجرد أرقام

في عالم كرة القدم الحديثة، القيمة السوقية أصبحت أكثر من مجرد رقم:

إنها مؤشر فني

و أداة تفاوض اقتصادية

ومرآة جماهيرية وإعلامية

وتصدر يامال هذه القائمة يعني ببساطة أن السوق العالمية ترى فيه الوجه القادم لكرة القدم الأوروبية والعالمية.

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