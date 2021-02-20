تراجع أتليتيكو مدريد المتصدر ليسجل هزيمة مفاجئة على أرضه أمام ليفانتي

استمر تذبذب أتليتيكو مدريد متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم مؤخرًا حيث خسر لأول هزيمة في 12 مباراة بالدوري عندما خسر 2-صفر على أرضه أمام ليفانتي يوم السبت.

ومنح خوسيه لويس موراليس للزوار التقدم بعد نصف ساعة من تسديدة انحرفت من داخل المنطقة لخداع الحارس يان أوبلاك ، بينما سجل خورخي دي فروتوس الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع بعدما وجد شباك المرمى خالية.

حيث جعلت الهزيمة الأولى في الدوري منذ ديسمبر كانون الأول لأتلتيكو برصيد 55 نقطة من 23 مباراة وقد يقلل ريال مدريد صاحب المركز الثاني الفارق إلى ثلاث نقاط عندما يستضيف ريال بلد الوليد في وقت لاحق يوم السبت.

بعد ضعف الشوط الأول ، خرج أتليتيكو ليقاتل في الشوط الثاني لكنه لم يتمكن من التغلب على حارس ليفانتي دانيال كارديناس ، الذي قام بما مجموعه 10 تصديات بما في ذلك التوقف المتأخر بشكل رائع ليحرم البديل توماس ليمار.

وسدد لويس سواريز ضربة حرة إلا أنها إصطدمت في القائم بينما سجل أنجيل كوريا هدفًا مستبعدًا لخطأ من سواريز.

وأهدر جواو فيليكس فرصتين محققتين بينما سيشعر سواريز وماركوس يورينتي ورينان لودي أنه كان ينبغي معادلة النتيجة ، حيث سدد أتليتيكو 28 تسديدة على المرمى.

لكن ليفانتي ، الذي دفع فريق المدرب دييجو سيميوني إلى التعادل 1-1 قبل ثلاثة أيام ، انتزع فوزه الأول خارج أرضه على أتلتيكو في 17 محاولة عندما اندفع دي فروتوس إلى الأمام وسدد الكرة في الشباك من فوق خط المنتصف.

حقق أتليتيكو سلسلة انتصارات متواصلة من خلال ثمانية انتصارات في الدوري منذ خسارته أمام ريال مدريد في 12 ديسمبر.

ومع ذلك ، فقد حصلوا على خمس نقاط فقط من أربع مباريات في فبراير ، والآن سوف يكون السباق على اللقب لريال مدريد وكذلك برشلونة ، الذي يمكن أن ينتقل إلى مسافة ست نقاط من المتصدر إذا فازا على قادش يوم الأحد.

وقال ماريو هيرموسو مدافع أتليتيكو “لسنا سعداء بالنتيجة على الإطلاق”.

“كان لدينا الكثير من المحاولات على المرمى لكننا لم نتمكن من التسجيل. وإذا لم تسجل أي أهداف وواصلت السماح لها بالدخول ، فستواجه مشكلة.

“لكنني متأكد من أننا سنبدأ التسجيل قريبًا ، فنحن نفس الفريق الذي وصل إلى هذه المرحلة. ليس الأمر سهلاً بالنسبة لنا الآن ولكن هذا سباق ماراثون وليس عدو سريع.”

قال سيميوني إن فريقه سيبحث عن حلول بعد الخسارة.

وقال “أنا لا أبحث عن أعذار. على المدربين إيجاد الحلول. في الشوط الثاني فعلنا ذلك ، ويجب أن نكون أنفسنا مع اللاعبين الموجودين هنا”.

“الفصول هي نفسها دائما ، هناك لحظات صعبة ، ولكن للجميع. أولئك الأقوياء في الأوقات العصيبة هم الذين سيحققون أهدافهم.”