تذكرتي tazkarti .com  تحدد يوم 9 يوليو آخر موعد لحجز تذاكر مباريات كأس أمم أفريقيا 2019 النهائية

قامت شركة تذكرتي دوت كوم بحجز تذاكر مباريات كأس أمم أفريقيا 2019، الدور ال 16 ودور الثمانية والنصف النهائي والمباراة النهائية، من يوم الثلاثاء وأعلنت الشركة أن آخر موعد لحجز تذاكر المباريات، سيكون في يوم 9 يوليو 2019 القادم، وشهد إقبال كبير من الجماهير محبي الساحرة المستديرة على حجز المباريات، وشهدت أيضا منافذ استلام التذاكر في القاهرة والمحافظات إقبال كبير من الجماهير، مما دفع الشركة للتأكيد على الموعد الأخير لحجز المباريات النهائية، حتي يستطيع محبي متابعة كرة القدم حجز تذاكر الأدوار النهائية قبل نفاذ التذاكر.

تذكرتي دوت كوم tazkarti.com

أكدت شركة تذكرتي دوت كوم على أهمية حصول المشجع على بطاقة التشجيع fan id، مع تذاكر المباريات فهي التي تسمح له بالدخول إلى الاستاد المقام عليه المباراة المراد حضورها بسهولة، وهي تعد تصريح بعبور بوابات الاستاد بسهولة ومن دونها لن يستطيع الشخص دخول الاستاد، وتكون تذكرة المباراة المشتراة مرتبطة ببطاقة المشجع على النظام الإلكتروني .

منافذ استلام تذاكر مباريات كأس أمم أفريقيا 2019

مراكز استلام تذاكر ممباريات كأس الأمم الأفريقية 2019، في القاهرة للدرجة الأولى والثانية والثالثة، ويرجى العلم بأن أسعار التذاكر للمباراة الأخيرة تختلف، حيث يبلغ سعر تذكرة الدرجة الثالثة 500 جنيه، والدرجة الثانية 750 جنيه .

الدرجة الأولى للمباريات: في أفرع أورانج” شبرا، الهرم، 6 أكتوبر، المعادي، المقطم، مصر الجديدة، مدينة نصر، التجمع، الرحاب، الدقي، وسط البلد، المنيل، العباسية، الزمالك، الإسكندرية، السويس، الإسماعيلية”.

الدرجة الثانية والثالثة: مركز شباب الأولمبي المعادي، مركز شباب الجزيرة، نادي منتخب السويس، الحي السادس بأكتوبر، نادي أصحاب الجياد بسموحة، نادي الشمس، مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية.

وللعلم تم زيادة الجوائز المالية في هذه البطولة من الكاف CAF، ليحصل البطل على مبلغ 4.30 مليون دولار، أما الوصيف سيحصل على 2.30 مليون دولار.

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