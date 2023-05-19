الإعلامي حمزة السيد: تذاكر مباراة “#الاتحاد_الباطن” شارفت على الانتهاء وتكتمل 60 ألفا في ملعب الجوهرة

نشر الإعلامي والكاتب الرياضي حمزة السيد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تغريدة قال فيها إن “تذاكر مباراة #الاتحاد_الباطن، شارفت على الانتهاء، وتكتمل 60 ألفا عاشقا في ملعب الجوهرة المشعة”.

وتابع السيد تغريدته بالدعاء لنادي الاتحاد “أسأل الله العظيم، أن تكون ليلة ختامية فرائحية لكافة عشاق #الاتحاد الأوفياء بكل أنحاء العالم”.

وكان نادي الاتحاد السعودي على تويتر، قد نشر أمس، رابط حجز تذاكر المباراة المرتقبة مع نادي الباطن، ويهتم موقع «نجوم مصرية» بتبيان خطوات حجز تذاكر المباراة في الخطوات الآتية.

أولاً: اذهب إلى موقع ناد اتحاد جدة من الرابط الرسمي .

اذهب إلى موقع ناد اتحاد جدة من . ثانياً: انقر على أيقونة شراء “تذكرة”.

انقر على أيقونة شراء “تذكرة”. ثالثاً: قم بإدخال البريد الإلكتروني، والرقم السري.

قم بإدخال البريد الإلكتروني، والرقم السري. رابعاً: قم بشراء التذكرة بحسب المقعد الذي ستختاره، أو بحسب المتاح من الأماكن.

🎫 تذاكر مباراة #الاتحاد_الباطن ضمن مباريات الجولة 28 من دوري روشن للمحترفين متاحة لكم عبر : 👇🏼https://t.co/DYsR8xTMKv pic.twitter.com/hMxXXyzfKV — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) May 18, 2023

ويلتقي نادي الاتحاد، الثلاثاء القادم، الموافق 23 مايو 2023 منافسه الباطن، في إطار منافسات الجولة الـ28 من الدوري السعودي الممتاز، على ملعب الملك عبدالله الدولي بمدينة جدة في تمام الساعة 9:30.

وشهدت التذاكر للمباراة إقبالا متزايداً من قبل الجماهير، إذ تحظى مباراة الاتحاد أمام ضيفه الباطن بأهمية كبيرة لدى جماهير الاتحاد، والذي خسر نقطتين ثمينتين أمام مضيفه الهلال الثلاثاء الماضي بعد التعادل الإيجابي 2-2 في الجولة الـ27.

جدير بالذكر أن الاتحاد يتربع على قمة دوري روشن برصيد 63 نقطة، وبفارق 3 من النقاط عن المنافس الشرس له على بطولة الدوري “نادي النصر” قبل 3 جولات من المشهد الأخير من بطولة الدوري.