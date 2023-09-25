الأهلي المصري يعلن عن رابط وأسعار تذاكر كأس العالم للأندية 2023 FIFA.COM

أعلن النادي الأهلي المصري على الحساب الرسمي الخاص به على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك عن الرابط الذي سيتم طرح تذاكر مباريات كأس العالم للأندية من خلاله، كما وتم الكشف عن أسعار التذاكر لحضور مباريات النادي الأهلي في البطولة، ويتزامن هذا مع الانتظار والتنافس الكبير بين جماهير الاتحاد السعودي والأهلي المصري في المملكة العربية السعودية على من سيستحوذ على أكبر عدد من المقاعد في المباراة المرتقبة بينهما، فتابعوا معنا للتفاصيل.

صورة من مباراة النادي الأهلي الماضية، المصدر: حساب الأهلي على X

🚨🚨 احجز تذكرتك لحضور المباراة الأولى للأهلي في كأس العالم للأندية على موقع" FIFA "الرسمي 🦅

👇https://t.co/n0EtO7GdVC pic.twitter.com/P0WGLkApRg — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) September 25, 2023

أسعار التذاكر

ووفقا لما جاء في المنشور الرسمي الخاص بالنادي الأهلي المصري لكرة القدم، فقد تم الكشف عن قائمة الأسعار الرسمية الخاصة بالتذاكر، التي من المقرر أن يتم طرحها يوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 ميلادي.

وحث بطل إفريقيا مشجعيه على المبادرة بشراء التذاكر وذلك قبل نفاذ العدد المطروح، والأسعار كما يلي:

الفئة السعر الدرجة الأولى 100 ريال الدرجة الثانية 75 ريال الدرجة الثالثة 40 ريال ذوي الاحتياجات 40 ريال

رابط تذاكر كأس العالم للأندية 2023

وقد قمنا بمسح الكود QR الذي جاء في الصورة الموضحة أعلاه، والذي وجدنا به رابط التذاكر، والتي يمكنكم أعزائنا المتابعين حجزها عند طرحها:

يتم الدخول إلى رابط تذاكر كأس العالم للأندية في موقع فيفا.

كأس العالم للأندية في موقع فيفا. ثم تقوم بعمل تسجيل الدخول في حسابك في الموقع، أو تقوم بعمل sign up.

بعد تسجيل الدخول تنتظر طرح التذاكر، والتي من المقرر أن يتم طرحها في يوم الثلاثاء كما هو مقرر.

وعند الطرح تقوم بحجز التذاكر الخاصة بك، مع العلم أن طريقة الدفع المتاحة تكون عبر البطاقة الائتمانية.

وننوه عليكم بأن الطريقة الرسمية لحجز التذاكر تكون عبر موقع الفيفا الرسمي.

مباريات الأهلي في المونديال

ويشارك النادي الأهلي الفائز بنسخة دوري أبطال إفريقيا للعام 2023 في بطولة كأم العالم للأندية التي تقام هذا العام في المملكة العربية السعودية، والتي تشارك بها العديد من الأندية أبرزها الاتحاد السعودي وكذلك مانشستر سيتي.

وحتى الآن فإن النادي الأهلي المصري سيلعب المباراة الأولى له ضد الفائز من مباراة اتحاد جدة أمام أوكلاند سيتي النيوزلندي، وهناك حالة تأهب شديدة بين كلا الجماهير للسيطرة على تذاكر المباراة، فيا ترى، هل ستكون الجوهرة حمراء أو صفراء؟، شاركونا في التعليقات.