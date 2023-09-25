الفيفا تعلن عن موعد طرح تذاكر كأس العالم للأندية 2023 والرابط fifa.com

تم الإعلان من الاتحاد الدولي لكرة القدم عن موعد نزول تذاكر كأس العالم للأندية لهذا العام 2023، والتي من المقرر أن تقام في شهر ديسمبر المقبل في المملكة العربية السعودية، وبالطبع هناك حالة بحث كبيرة وخاصة من المشجعين السعوديين من مشجعي العميد الاتحاد السعودي وكذلك مشجعي الأهلي المصري بالمملكة عن موعد وكذلك رابط طرح التذاكر وكيفية عمل حساب في موقع الفيفا وهذا للحاق بشراء التذاكر، حيث يوجد تنافسية عالية بين الجماهير، فتابعوا معنا للتفاصيل.

صورة كأس العالم للأندية، المصدر: جول

موعد تذاكر كأس العالم للأندية

أعلن فيفا عن الموعد الخاصة بطرح تذاكر مباريات بطولة كأس العالم للأندية في نسختها لهذا الموسم 2023/2024، والتي من المقرر أن تقام في أراضي المملكة العربية السعودية، وسوف يتم الطرح عبر الموقع الرسمي للفيفا إلكترونيا.

حيث إنه من المقرر أن يبدأ بيع التذاكر في يوم:

الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر 2023 ميلادي.

أي في خلال أقل من 24 ساعة من الآن، فكونوا على استعداد.

حيث إنه منذ أن تم الإعلان الرسمي، هناك حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة بين جماهير الاتحاد السعودي، وكذلك الأهلي المصري، حيث يتأهل كل منهما للحجز وبأعداد كبيرة، وخاصة بعد ترند الجوهرة حمراء الذي أصدره جماهير الأهلي المصري وخاصة في السعودية.

طريقة عمل حساب في موقع الفيفا

ونتابع معكم أعزائنا المتابعين كيف يمكنكم إنشاء حساب إلكترونيا عبر موقع الفيفا الإلكتروني الرسمي، وهذا حتى تستطيعوا حجز التذاكر بسرعة عند طرحها، ولعمل الحساب تابع الخطوات:

يتم الدخول إلى منصة الفيفا fifa.com الرسمية.

الرسمية. ثم تضغط على أيقونة الحساب الموضحة بالأحمر في الصورة.

بعدها سوف تضغط على sign up.

يتم إدخال كافة البيانات المطلوبة كما هو موضح في الصور.

ثم بعدها يتم الموافقة على الشروط والضغط على create account.

تفتح البريد الإلكتروني الذي سجلت به، وتقوم بتفعيل الحساب.

بعد التفعيل يسجل الدخول معك تلقائيا في الموقع.

وبالطبع عند الطرح الرسمي للتذاكر، سوف نشرح لكم خطوات حجز تذاكر المباريات بشكل صحيح، فتابعونا في نجوم مصرية.

الفرق المشاركة في البطولة

ومن المقرر أن تكون الفرق المشاركة في هذه البطولة هي: