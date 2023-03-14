“من هنا” احجز تذاكر فورمولا جدة 2023 سباق الجائزة الكبرى بأفضل سعر STC

يترقب عشاق سباقات السيارات من جميع أنحاء العالم سباق الفورمولا في حلبة كورنيش جدة لهذا العام 2023، حيث نتابع معكم طريقة حجز تذاكر فورمولا جدة 2023 سابق الجائزة الكبرى في المملكة العربية السعودية، حيث تم إتاحة حطز التذاكر عبر الموقع الإلكتروني للجهة المنظمة لهذا الحدث، كما نتعرف معكم على أهم التفاصيل المتعلقة بهذا السباق، وما هي المواعيد الخاصة به، فتابعوا معنا.

سباق الفورمولا وان

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ويجمع سباق الفورمولا ون أقوى وأسرع السيارات وكذلك أمهر السائقين من جميع أنحاء العالم، ويحظى هذا السباق بشعبية كبيرة تجعل هناك الآلاف من الأشخاص يسافرون له خصيصا لحضور هذا الحدث والتفرج عليه.

ومن المقرر ان تقام بطولة جائزة السعودية الكبرى stc في مدينة جدة خلال عدة أيام في شهر مارس 2023، وسوف يشارك بها الكثير من أفضل السائقين المحترفين في هذه اللعبة، والذي منهم الإسباني فرناندو ألونسو الذي يشارك منذ عام 2001، وكذلك الكندي لانس سترول والذي حصل على المركز الحادي عشر في 2021 في جائزة السعودية الكبرى.

توقيت سباق الفورمولا 1

ومن ضمن الأشياء التي تثير التساؤلات بين متابعي هذا الحدث هو موعد إقامة هذا السباق، والذي سيكون كما يلي:

يبدأ الحدث من يوم الجمعة 17 مارس 2023، ويستمر حتى نهاية يوم الأحد 19 مارس 2023.

ويتم في اليوم الأول والثاني خوض تجارب الفورمولا 1 والاستعراض.

وفي اليوم الثالث تتم سباقات الفورمولا 1.

ويبدأ الحدث في كل يوم من الأيام من الحادية عشرة صباحا حتى العاشرة مساءا.

أسعار تذاكر الدخول العام

وفي حالة اذا كنت ترغب في الحضور بأفضل الأسعار، فيمكنكم الدخول مع الدخول العام، والذي يكون منه تذكرة لمدة 3 أيام، وتذكرة لكل يوم على حدى، وأسعارها كما يلي:

تذكرة لمدة 3 أيام 520 ريال.

دخول يوم الجمعة 17 مارس بسعر 100 ريال.

يوم 18 يكون سعر الدخول 170.

تذكرة يوم السباق 19 مارس 300 ريال.

مع العلم أن الأسعار شاملة الضريبة.

حجز تذاكر فورمولا جدة 2023

وبالطبع في حال رغبتك في الحضور لهذا السباق، فيمكنك حجز تذكرتك في المدرجات عبر الموقع الرسمي وذلك كما نشرح في الخطوات: