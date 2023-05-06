تعرف على رابط وطريقة حجز تذاكر الهلال والوحدة في نهائي كأس الملك 2023 makani.com.sa

حالة انتظار كبيرة بين جماهير زعيم آسيا نادي الهلال بخصوص طرح تذاكر مباراة الهلال والوحدة في نهاية كأس الملك سلمان 2023 في المملكة العربية السعودية، حيث إن هناك انتظار كبير لهذه البطولة من قبل جماهير دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث يسعى الهلال إلى الفوز بهذه البطولة بأي ثمن وهذا بعد خسارة دوري أبطال اسيا امام فريق اوراوا الياباني، بينما يسعى نادي الوحدة إلى الفوز بكأس خادم الحرمين الشريفين بعد غياب دام أكثر من 50 عاما، فتابع معنا حيث ننشر لكم رابط الحجز في الأسفل والخطوات.

الهلال والوحدة 2023

وقد شهدنا مفاجآت في بطولة كأس الملك هذا الموسم، وخاصة من نادي الوحدة لكرة القدم، حيث إنه على الرغم من تقديمه لأداء متواضع في دوري روشن السعودي هذا الموسم حيث يحتل المركز الثالث عشر وقت كتابة المقال، إلا انه استطاع ان يجتاز اختبارات صعبة في كاس خادم الحرمين والوصول إلى النهائي.

حيث استطاع الوحدة الوصول إلى النهائي عبر الفوز على العالمي نادي النصر السعودي بهدف مقابل لا شيء في مفاجأة قوية بل وصادمة للكثير من المشجعين، وعلى الصعيد الآخر فاز الهلال على الاتحاد متصدر الدوري بهدف مقابل لا شيء.

ومن هنا يواجه نادي الوحدة نادي الهلال السعودي في المباراة النهائية على استاد الجوهرة الشهير، ويتوقع ان تكون مباراة قوية حيث يريد الهلال ان يخرج ببطولة هذا الموسم، وعلى الجانب الاخر تعتبر هذه فرصة يصعب ان تتكرر مرة اخرى للوحدة وهذا للفوز بهذه البطولة، حيث كان اخر مرة فاز بها كانت في 1966.

موعد المباراة

وقد تم الكشف عن الموعد الذي سوف تقام فيه هذه المباراة بالفعل، حيث انها كما يلي:

يوم الجمعة المقبلة 12 مايو 2023.

وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

رابط حجز تذاكر الهلال والوحدة

ويتوقع المشجعين على منصة التواصل الاجتماعي تويتر ان يتم طرح تذاكر المباراة للحجز خلال الساعات القليلة المقبلة عبر منصة مكاني، ويمكنكم المسارعة وحجز تذاكركم عند طرحها قبل نفاذها وهذا عبر متابعة الخطوات التالية: