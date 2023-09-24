طرح تذاكر النصر وأحد في كأس خادم الحرمين الشريفين 25/09/2023 e-ticket.app
أعلن نادي أحد عن طرح تذاكر مباراة النصر وأحد المقرر إقامتها ضمن مواجهات دور الـ 32 في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الجديد في المملكة العربية السعودية وذلك على حساب النادي الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي X، وكما عودناكم في نجوم مصرية، تجدون في الأسفل رابط حجز التذاكر بين الأحد ونصر والأسعار، فتابعوا معنا للتفاصيل.
جمهورنا العزيز تم طرح تذاكر مواجهة #احد_النصر و التي ستقام عند الساعة 9:00 من مساء يوم الاثنين المقبل، على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة ⬇️https://t.co/TaUodKDtRz#نلتقي_بجدة pic.twitter.com/T1wYpA75wr
— نادي أُحـد الـسـعـودي (@OHOD1936) September 23, 2023
أسعار التذاكر
ووفقا لما جاء في الموقع الرسمي لحجز التذاكر إيزي تيكت فقد جاءت أسعار تذاكر المواجهة بين النصر وأحد بسعر يبدأ من 50 ريال سعودي، وهذا كما هو موضح بالتفصيل:
|الفئة
|السعر
|تذكرة ذهبية
|500.00SAR
|تذكرة فضية
|250.00SAR
|موحدة واجهه نادي النصر
|100.00SAR
|موحدة نادي أحد
|50.00SAR
|موحدة خلف المرمى نادي النصر
|50.00SAR
رابط تذاكر النصر وأحد
ونبدأ معكم بالتعرف على رابط وخطوات حجز تذاكر المباراة بين فريق أحد ضد نادي النصر ضمن مباريات كأس الملك سلمان لهذا الموسم، حيث يمكنكم الحجز من خلال متابعة الخطوات الموضحة التالية:
- يتم الدخول إلى رابط تذاكر المباراة عبر منصة Easy ticket.
- ثم يتم اختيار فئة التذاكر.
- بعدها يتم اختيار المنطقة التي تريد الحجز بها.
- من ثم سوف تحدد المقاعد.
- بعدها اضغط على أيقونة done.
- يظهر لك إجمالي السعر بعد ضريبة القيمة المضافة، ثم اضغط على next.
- ثم يتم الدفع بالطريقة المناسبة لك.
موعد المباراة والملعب
ومن المقرر أن يستضيف نادي أحد هذه المباراة على ملعب الأمير عبد الله الفيصل الشهير في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، وهذا في تمام الموعد الموضح في الجدول:
|المباراة
|نادي النصر ضد أحد
|البطولة
|دور 32 من كأس الملك
|اليوم
|الإثنين 25 سبتمبر 2023
|الساعة
|9:00 مساء بتوقيت المملكة
|الملعب
|إستاد الأمير عبد الله الفيصل في مدينة جدة