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طرح تذاكر النصر وأحد في كأس خادم الحرمين الشريفين 25/09/2023 e-ticket.app

خالد الشهري

أعلن نادي أحد عن طرح تذاكر مباراة النصر وأحد المقرر إقامتها ضمن مواجهات دور الـ 32 في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الجديد في المملكة العربية السعودية وذلك على حساب النادي الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي X، وكما عودناكم في نجوم مصرية، تجدون في الأسفل رابط حجز التذاكر بين الأحد ونصر والأسعار، فتابعوا معنا للتفاصيل.

تذاكر النصر وأحد

صورة من تدريبات النصر يظهر فيها رونالدو، المصدر: حساب النصر على X

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أسعار التذاكر

ووفقا لما جاء في الموقع الرسمي لحجز التذاكر إيزي تيكت فقد جاءت أسعار تذاكر المواجهة بين النصر وأحد بسعر يبدأ من 50 ريال سعودي، وهذا كما هو موضح بالتفصيل:

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أسعار تذاكر النصر وأحد، المصدر: إيزي تيكت
الفئة السعر
تذكرة ذهبية 500.00SAR
تذكرة فضية 250.00SAR
موحدة واجهه نادي النصر 100.00SAR
موحدة نادي أحد 50.00SAR
موحدة خلف المرمى نادي النصر 50.00SAR

رابط تذاكر النصر وأحد

ونبدأ معكم بالتعرف على رابط وخطوات حجز تذاكر المباراة بين فريق أحد ضد نادي النصر ضمن مباريات كأس الملك سلمان لهذا الموسم، حيث يمكنكم الحجز من خلال متابعة الخطوات الموضحة التالية:

- صورة 1 - طرح تذاكر النصر وأحد في كأس خادم الحرمين الشريفين 25/09/2023 e-ticket.app
خطوات حجز تذاكر النصر وأحد، المصدر: إيزي تيكت

- صورة 2 - طرح تذاكر النصر وأحد في كأس خادم الحرمين الشريفين 25/09/2023 e-ticket.app - صورة 3 - طرح تذاكر النصر وأحد في كأس خادم الحرمين الشريفين 25/09/2023 e-ticket.app

- صورة 4 - طرح تذاكر النصر وأحد في كأس خادم الحرمين الشريفين 25/09/2023 e-ticket.app
خطوات حجز تذاكر النصر وأحد، المصدر: إيزي تيكت
  • يتم الدخول إلى رابط تذاكر المباراة عبر منصة Easy ticket.
  • ثم يتم اختيار فئة التذاكر.
  • بعدها يتم اختيار المنطقة التي تريد الحجز بها.
  • من ثم سوف تحدد المقاعد.
  • بعدها اضغط على أيقونة done.
  • يظهر لك إجمالي السعر بعد ضريبة القيمة المضافة، ثم اضغط على next.
  • ثم يتم الدفع بالطريقة المناسبة لك.

موعد المباراة والملعب

ومن المقرر أن يستضيف نادي أحد هذه المباراة على ملعب الأمير عبد الله الفيصل الشهير في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، وهذا في تمام الموعد الموضح في الجدول:

المباراة نادي النصر ضد أحد
البطولة دور 32 من كأس الملك
اليوم الإثنين 25 سبتمبر 2023
الساعة 9:00 مساء بتوقيت المملكة
الملعب إستاد الأمير عبد الله الفيصل في مدينة جدة
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خالد الشهري

أدرس البرمجة في كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، خبرة سنتين في مجال الكتابة، وأهتم بمساعدة الأشخاص خاصة في الخدمات الإلكترونية سواء الحكومية وغير حكومية.

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