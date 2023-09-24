طرح تذاكر النصر وأحد في كأس خادم الحرمين الشريفين 25/09/2023 e-ticket.app

أعلن نادي أحد عن طرح تذاكر مباراة النصر وأحد المقرر إقامتها ضمن مواجهات دور الـ 32 في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الجديد في المملكة العربية السعودية وذلك على حساب النادي الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي X، وكما عودناكم في نجوم مصرية، تجدون في الأسفل رابط حجز التذاكر بين الأحد ونصر والأسعار، فتابعوا معنا للتفاصيل.

صورة من تدريبات النصر يظهر فيها رونالدو، المصدر: حساب النصر على X

جمهورنا العزيز تم طرح تذاكر مواجهة #احد_النصر و التي ستقام عند الساعة 9:00 من مساء يوم الاثنين المقبل، على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة ⬇️https://t.co/TaUodKDtRz#نلتقي_بجدة pic.twitter.com/T1wYpA75wr — نادي أُحـد الـسـعـودي (@OHOD1936) September 23, 2023

أسعار التذاكر

ووفقا لما جاء في الموقع الرسمي لحجز التذاكر إيزي تيكت فقد جاءت أسعار تذاكر المواجهة بين النصر وأحد بسعر يبدأ من 50 ريال سعودي، وهذا كما هو موضح بالتفصيل:

الفئة السعر تذكرة ذهبية 500.00SAR تذكرة فضية 250.00SAR موحدة واجهه نادي النصر 100.00SAR موحدة نادي أحد 50.00SAR موحدة خلف المرمى نادي النصر 50.00SAR

رابط تذاكر النصر وأحد

ونبدأ معكم بالتعرف على رابط وخطوات حجز تذاكر المباراة بين فريق أحد ضد نادي النصر ضمن مباريات كأس الملك سلمان لهذا الموسم، حيث يمكنكم الحجز من خلال متابعة الخطوات الموضحة التالية:

يتم الدخول إلى رابط تذاكر المباراة عبر منصة Easy ticket.

عبر منصة Easy ticket. ثم يتم اختيار فئة التذاكر.

بعدها يتم اختيار المنطقة التي تريد الحجز بها.

من ثم سوف تحدد المقاعد.

بعدها اضغط على أيقونة done.

يظهر لك إجمالي السعر بعد ضريبة القيمة المضافة، ثم اضغط على next.

ثم يتم الدفع بالطريقة المناسبة لك.

موعد المباراة والملعب

ومن المقرر أن يستضيف نادي أحد هذه المباراة على ملعب الأمير عبد الله الفيصل الشهير في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، وهذا في تمام الموعد الموضح في الجدول: