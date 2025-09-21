تحرك مفاجئ من محامي رينان لودي بعد هروبه من الهلال السعودي.. ماذا حدث؟

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن محامي اللاعب البرازيلي رينان لودي، قد قام بخطوة مفاجئة تجاه ناديه، الهلال السعودي، في ظل أزمته الحالية عقب هروبه من النادي الأزرق.

وشهدت الأيام الماضية، قيام رينان لودي بالهروب من نادي الهلال، بعد رفع مجلس الإدارة اسمه من قائمة الفريق الأول المحلية في دوري روشن هذا الموسم 2025/2026.

وهو الأمر الذي فجر جدلًا واسعًا حول قانونية هذه الخطوة ومستقبل اللاعب البرازيلي، مع طرح العديد من التساؤلات حول موقف مجلس الإدارة برئاسة نواف بن سعد.

تصرف لودي تجاه الهلال السعودي

بحسب ما جاء في تغريدة الصحفي السعودي فهد السبيعي عبر حسابه بمنصة “إكس” فإن محامي لودي يبحث عن حلول ودية مع إدارة الهلال السعودي.

وتبدو هذه الخطوة مفاجئة للغاية، خاصة أن لودي أقدم على الهروب بثقة تامة بموقفه فسخ عقده من طرف واحد مع الفريق السعودي.

ومن المقرر أن تناقش إدارة نادي الهلال السعودي مع محامي اللاعب البرازيلي إمكانية فك الارتباط بالتراضي مع تسوية المستحقات المالية للاعب.

ماذا قدم لودي مع الهلال السعودي؟

ارتدى رينان لودي، الظهير الأيسر البرازيلي، صاحب الـ27 عامًا، قميص نادي الهلال السعودي خلال الفترة بين يناير 2024 إلى سبتمبر الجاري، بعد أن فاجأ إدارة ناديه بالسفر إلى بلاده والمطالبة بفسخ عقده.

ودافع الظهير الأيسر البرازيلي عن شعار أزرق الرياض خلال 56 مباراة بجميع البطولات، وسجل 4 أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة.

ومن الجدير بالذكر أن رينان لودي سبق أن لعب لصالح أندية أتلتيكو بارانينيسي البرازيلي ومارسيليا الفرنسي ونوتنغهام فورست الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني.

ملخص مسيرة لودي في الهلال