تحرك عاجل من نابولي لإنقاذ رونالدو من جحيم يونايتد

قامت إدارة نادي نابولي الإيطالي، بخطوات مكثفة في الساعات القليلة الماضية، للاستفادة من خدمات مهاجم مانشستر يونايتد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، لدعم صفوف الخط الأمامي للفريق الجنوبي في سوق الانتقالات هذا الصيف، حيث يتطلع الفريق الإيطالي إلى الاستفادة من خبرة رونالدو في دوري أبطال أوروبا، لتخطي عقبة دور المجموعات الصعبة، بعدما أوقعت القرعة رجال المدرب لوسيانو سباليتي في مواجهة نارية أمام أياكس أمستردام وليفربول وجلاسكو رينجرز.

رونالدو يطرق أبواب نابولي

وتتزامن رغبة النادي الجنوب الإيطالي مع جهود البرتغالي كريستيانو رونالدو، للخروج من جحيم مانشستر يونايتد، وذلك بعدما ظل لاعب كرة القدم الأفضل في العالم خمس مرات خارج حسابات المدرب الهولندي إيريك تن هاغ، كما يرغب رونالدو في إكمال مغامرته في دوري أبطال أوروبا، وتعزيز عائداته القياسية، وتفويت الفرصة في الاقتراب منها على منافسه اللدود ليونيل ميسي، وذكرت صحيفة “لا جازيتا الإيطالية”، إن نابولي فتح سبل اتصال جادة مع النادي الإنجليزي للتعاقد مع رونالدو، قبل ساعات من إغلاق بوابة موسم الانتقالات الصيفية، وتكثف المحادثات مع وكيل كريستيانو خورخي مينديز لمعرفة مطالب “الدون” للدفاع عن القميص السماوي.

وأشار التقرير إلى رغبة نابولي في استثمار رغبة يونايتد في الفوز بخدمات المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، البالغ من العمر 23 عامًا، مقابل 140 مليون يورو، وهو يحاول إدراج رونالدو في الصفقة المرتقبة، والتي ستفيد جميع الأطراف، وأشار التقرير ألى أن مهمة نابولي لن تكون سهلة للتعاقد مع هداف ريال مدريد التاريخي، خاصة أن أوسيمين أصر على البقاء في ملعب دييجو أرماندو مارادونا للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، وهو ما غاب عنه يونايتد، كما يريد رونالدو، الذي سينتهي عقده في أولد ترافورد في يونيو 2023، تحطيم الرقم القياسي للمشاركة العشرين على التوالي في دوري أبطال أوروبا، وزيادة حصاد أهدافه الذي وصل إلى 140 هدفًا بفارق 15 هدفًا عن غريمه التقليدي ميسي، وهو الأمر الذي يصعب حدوثه حال استمراره مع الشياطين الحمر.