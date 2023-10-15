تحرك عاجل من الكاف تجاه حكم مباراة الأهلي وسيمبا بالدوري الأفريقي

قام نائب رئيس لجنة الحكام الجديد فيكتور جوميز بالتواصل الرسمي مع حكم مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني الموريتاني دحان بيداه ، لكونه أول حكم يدير لقاء في بطولة الدوري الأفريقي أمام أعين جياني إنفانتينو، ومسؤولي فيفا.

صورة أرشيفية من مباراة الأهلي وسيمبا - المصدر موقع الوطن سبورت

ماذا حدث من «كاف» تجاه حكم مباراة الأهلي وسيمبا

تحدث فيكتور جوميز مع الحكم وحثه علي ضرورة التركيز، حيث تعتبر هذه المباراة محط أنظار الجميع، والمسؤولون يتابعون كل كبيرة وصغيرة داخل هذه البطولة ويريدون نجاحها من أجل تكرارها خلال الموسم المقبل.

وفد من «فيفا» يحضر مباراة الأهلي وسيبما

وتقرر بشكل رسمي، حضور وفد كامل من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، يتقدمهم رئيس الاتحاد السويسري جياني إنفانتينو، والشركة المسؤولة عن تنظيم البطولة.

وفي سياق متصل يستعد المارد الأحمر لمواجهة نظيره سيمبا التنزاني يوم 20 من الشهر الجاري، على أن تكون مباراة الإياب يوم 24 من نفس الشهر، حيث تقام المباراة على استاد القاهرة الدولى.