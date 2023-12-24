تحرك عاجل من الزمالك لخطف نجم المنتخب في الميركاتو الشتوي

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب خطف أحمد نادر حواش لاعب فريق إنبي والمنتخب الأولمبي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، في حالة إنهاء أزمة إيقاف القيد وسداد الغرامة المستحقة لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي والتي تبلغ مليون و 500 ألف دولار.

أحمد نادر حواش لاعب إنبي - المصدر موقع الوطن سبورت

صرح مصدر داخل القلعة البيضاء بأن ما يعزز فرصة التعاقد مع اللاعب أحمد نادر حواش صغر سنة وقدرته على اللعب في أكثر من مركز سواء الجناح أو الوسط.

تطالب إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب حسم صفقة اللاعب من جانب إدارة نادي إنبي خاصة وأن عقد اللاعب سينتهي بنهاية موسم 2027.

على الجانب الآخر ضمن الفارس الأبيض بقيادة معتمد جمال التأهل إلى دور الثمانية من بطولة الكونفدرالية بعد تصدر المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، عقب التعادل السلبي مع ساجرادا الأنجولي، في الجولة الرابعة لمرحلة دور المجموعات.